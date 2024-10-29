Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:27 WIB
Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk?
Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk? (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjalani mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Baim terlihat hadir di pengadilan pada pukul 13.00 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk mediasi, Baim hanya meminta doa agar proses berjalan baik.

"Doakan saja. Pasti ada keinginan damai, dari awal memang maunya damai," ujar Baim kepada wartawan.

Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk?
Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk?

Namun, ia belum bisa memastikan masa depan rumah tangganya setelah munculnya isu perselingkuhan yang mengiringi konflik mereka.

Halaman:
1 2
