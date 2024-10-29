Baim Wong dan Paula Verhoeven Mediasi Lagi, Bakal Rujuk?

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjalani mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Baim terlihat hadir di pengadilan pada pukul 13.00 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk mediasi, Baim hanya meminta doa agar proses berjalan baik.

"Doakan saja. Pasti ada keinginan damai, dari awal memang maunya damai," ujar Baim kepada wartawan.

Namun, ia belum bisa memastikan masa depan rumah tangganya setelah munculnya isu perselingkuhan yang mengiringi konflik mereka.