HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gempi Ternyata Punya Gebetan di Sekolah, Gisel Kena Semprot karena Membocorkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |07:03 WIB
Gempi Ternyata Punya Gebetan di Sekolah, Gisel Kena Semprot karena Membocorkan
Gisel dan Gempi. (Foto: IG Gisel)
A
A
A

JAKARTA - Artis Gisella Anastasia menceritakan bahwa ia pernah kena semprot oleh putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten, atau akrab disapa Gempi. Bukan tanpa sebab, Gempi yang mulai tumbuh remaja itu pernah marah kepada Gisella Anastasia karena sang ibu membocorkan soal gebetan sang anak.

"Crush? Nanti tanya dia (Gempi), kalau aku yang ngomong nanti aku dimarahin," kata Gisella Anastasia saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024).

Gempi merasa tak nyaman karena privasinya diumbar oleh sang ibu. Sehingga Gempi pun protes, sejak saat itu Gisel sapaan akrabnya tidak mau lagi membahas soal gebetan sang putri. 

"Kemarin dia sudah protes 'kamu selalu bilang ke semua orang' oke, berarti sudah minta privasi anaknya. Jadi nanti tanya sendiri aja," cerita Gisel.

Gisel-Gempi

Perihal asmara, mantan istri Gading Marten itu mengaku selalu memberikan wejangan kepada Gempi, meski Gempi masih terbilang sangat muda untuk mengenal percintaan.

"Harus, karena aku penginnya hubungannya dekat, biar bisa terbuka apa aja. Banget (memberi masukan), aku mah bawel. Kadang-kadang orang kalau dengar 'apaan sih orang anak masih kecil sudah dikasih tahu hal-hal gede'," ungkap Gisel.

 

Halaman:
1 2
