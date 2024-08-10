Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, Gempi dan Bilqis Tampil di Amazing Kids Favorit Awards 2024

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |20:55 WIB
Besok, Gempi dan Bilqis Tampil di Amazing Kids Favorit Awards 2024
Amazing Kids Favorit Awards 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV akan kembali menggelar Amazing Kids Favorit Awards tahun ini. Berbeda dengan perhelatan sebelumnya, kali ini ajang penghargaan tahunan tersebut akan digelar dengan tema ‘Dinosaurus’. 

Tak sekadar ajang penghargaan biasa, Amazing Kids Favorit Awards juga menjadi wadah untuk memotivasi dan mengapresiasi anak-anak untuk terus berprestasi dan berkarya. 

Ajang ini akan dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato dan ditayangkan GTV langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 11 Agustus 2024, pukul 19.30 WIB.

Malam puncak Amazing Kids Favorit Awards akan dimeriahkan penampilan JKT48, Jirayut, dan Quinn Salman. Gisella Anastasia dan Ayu Ting Ting bersama putri cantik mereka, Gempi dan Bilqis, juga akan menjadi bintang tamu acara tersebut.

Amazing Kids Favorit Awards 2024. (Foto: MNC Media)
Amazing Kids Favorit Awards 2024. (Foto: MNC Media)

Menariknya, setiap pengumuman pemenang akan dibuat dalam sketsa yang dibawakan Mazaya Amania, Lala Shabira, Kenta Yamaguchi, Hifdzi Khoir, Dede Sunandar, Haruka Nakagawa, Sitha Marino, Ummi Quary, dan Ebel Cobra. 

