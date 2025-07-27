Gisel Belajar Naik Motor dan Nostalgia Masa Muda, Langsung Diketawain Gempi

JAKARTA – Artis dan penyanyi Gisela Anastasia membagikan momen nostalgia masa mudanya saat tinggal di Surabaya, khususnya di kawasan Manukan. Lewat unggahan media sosial, mantan finalis Indonesian Idol ini mengenang kebiasaannya berkeliling menggunakan sepeda motor sambil membawa perlengkapan rias.

“Recall zaman dulu ngiter-ngiter Manukan naik motor pas masih di Surabaya. Erika (aku) ke mana-mana bawa beautycase naik motor,” tulis Gisel dengan nada bercanda, menyisipkan emoji ekspresif.

Namun seiring bertambahnya usia, Gisel mengakui bahwa keberaniannya tidak lagi seperti dulu. Ia bahkan sempat merasa gugup saat harus kembali mengendarai motor untuk keperluan pekerjaan.

“Umur nambah, nyali malah makin ciut. Akhirnya tahun lalu belajar naik motor lagi buat keperluan laporan ke tim,” tambahnya.

Lucunya, dalam proses belajar ulang tersebut, ia ditemani dan tak luput dari tawa sang anak, Gempita Nora Marten yang akrab disapanya Gempoy. “Ditemenin (plus diketawain) si Gempoy,” lanjut Gisel.