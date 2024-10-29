Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ironi Film Sang Pengadil, Produsernya Ditangkap Kasus Suap

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |17:12 WIB
Ironi Film Sang Pengadil, Produsernya Ditangkap Kasus Suap
Ironi Film Sang Pengadil, Produsernya Ditangkap Kasus Suap (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sang Pengadil merupakan film yang memotret dunia penegakan hukum di Indonesia. Namun ternyata, film ini turut diproduseri eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Ironi, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangkap Zarof Ricar dalam kasus pemufakatan jahat suap putusan kasasi Ronald Tannur. 

Dalam penangkapan tersebut, Kejagung menemukan uang nyaris Rp1 triliun dan emas Antam seberat 51 kilogram. Zarof Ricar juga diketahui sebagai produser film Sang Pengadil.

Zarof Ricar
Ironi Film Sang Pengadil, Produsernya Ditangkap Kasus Suap

Zarof Ricar juga diduga menerima gratifikasi dari pengurusan-pengurusan perkara lainnya selama dia menjabat sebagai Kapusdiklat MA.

“Selain perkara permufakatan jahat, untuk melakukan suap (vonis bebas Ronald Tannur) tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat yang tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk uang, ada yang rupiah dan ada yang kaya uang asing,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat konferensi pers.

Film Sang Pengadil merupakan karya kolaborasi antara sutradara Girry Pratama dan Jose Poernomo, serta diproduseri oleh Yuliandre Darwis. Film ini akan didistribusikan ke tiga negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura oleh Antenna Entertainment setelah tayang perdana di dalam negeri.

Film yang diproduksi oleh Lingkar Pictures ini akan menceritakan kehidupan seorang hakim. Kisah berkutat pada Artidjo Sutjipto Emilius atau Jojo (Arifin Putra) merupakan seorang hakim muda yang pulang ke kampung setelah menemui serangkaian peristiwa yang mengusik ketenangannya setelah kepergian ayahnya. 

Jojo kemudian mengetahui bahwa dirinya terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Bersama rekan-rekannya dan seorang hakim baru bernama Abigail (Prisia Nasution), Jojo bertekad untuk menegakkan keadilan walaupun harus berhadapan dengan ancaman besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535//marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179391//kenny_austin-gxSZ_large.JPG
Kenny Austin Perdana Bintangi Film Komedi Laga: Butuh Stamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/206/3179372//premiere_film_lintrik-9ftA_large.JPG
Aulia Sarah hingga Atiqah Hasiholan Beradu Akting di Film soal Ilmu Pemikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178758//chicco_jericho-9FZ8_large.JPG
Diangkat ke Layar Lebar, Chicco Jerikho Rela Ubah Penampilan Demi Peran Ayah David Ozora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178759//baim_wong_jadi_sutradara-K7DG_large.JPG
Betah Jadi Sutradara, Baim Wong Mau Eksperimen Buat Film Genre Horor dan Komedi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement