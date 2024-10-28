Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda Sikap dengan Baim Wong, Ari Lasso Ogah Diwawancara soal Perceraian

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |08:31 WIB
Beda Sikap dengan Baim Wong, Ari Lasso Ogah Diwawancara soal Perceraian
Ari Lasso. (Foto: IG Ari Lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso ‘diburu’ wartawan setelah mengumumkan perceraian dengan Vita Dessy lewat Instagram, pada 25 Oktober silam. Imbas masalah itu, kediaman pribadinya sampai didatangi wartawan.

Alih-alih menerima permintaan wawancara, Ari justru meminta awak media untuk segera meninggalkan kediaman pribadinya. Dia menegaskan, rumah merupakan area privasi baginya.

“Untuk teman-teman media yang ngluruk ke rumah saya, maaf saya tidak akan menemui kalian. Silakan pulang dengan tertib. It’s my private property,” ujar Ari Lasso dalam unggahannya. 

Mantan vokalis Dewa 19 itu menilai, perceraiannya dengan Vita Dessy bukan konsumsi publik. Dia juga tak merasa wajib menjelaskan kehidupan pribadinya pada siapapun. 

Ari Lasso dan istri

Ari Lasso juga menegaskan, tidak akan tampil di acara infotainment apapun untuk membahas perceraiannya. “Saya tidak suka jadi objek di acara-acara gosip. Kalau acara lawak saya mau.”

Unggahan pelantun Perbedaan itu kemudian mendapat respons warganet yang membandingkan sikapnya dengan Baim Wong. Berbeda dengan Ari, Baim justru terkesan menyudutkan istrinya.

“Bagus loh sikap Mas Ari ini. Dia ogah mengumbar masalah pribadinya. Enggak seperti Baim yang membeberkan semua kesalahan istrinya, “ ujar akun @den***.

Akun @eny** mengatakan, “Baim seharusnya mencontoh Ari Lasso.” Akun @aliya**** menambahkan, “Lelaki sejati enggak menyek-menyek. Respect! Ari Lasso hebat.”

 

