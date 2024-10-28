Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Innalillahi, Anak Nia Dinata Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |18:23 WIB
Innalillahi, Anak Nia Dinata Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun
(Foto: IG Nia Dinata)
A
A
A

JAKARTA - Nia Dinata datang dengan kabar duka. Putra tercintanya, Ioannis Ilham Papadimitriou meninggal dunia di usia 28 tahun. 

Kabar duka ini disampaikan Nia lewat akun Instagram miliknya. Sebuah kata puitis dari Nia mengiringi kepergian sang putra.

“Selamat tinggal, putra sulungku tercinta. Cinta kami tak terbatas—terima kasih telah memilihku sebagai ibumu dan memilih papap sebagai ayahmu selama 28 tahun yang luar biasa. Kami bersyukur atas jiwamu yang tulus, anakku yang puitis,” tulis Nia Dinata.

Innalillahi, Anak Nia Dinata Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun
Innalillahi, Anak Nia Dinata Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun

Dalam foto yang diunggah, terlihat sosok Nia yang begitu sedih atas kepergian sang anak. Namun demikian, ia mencoba ikhlas dan menerima takdir pahit itu.

“Kini kami harus belajar menerima, melepaskan, dan menjaga cinta kami tetap hidup dalam setiap langkah yang kami ambil. Kamu meninggalkan kami pada hari yang istimewa, Jumat, dua minggu lalu ❤️ Hari Jumat yang penuh kebaikan ????????. Lagu Cosmic Joke yang kamu tulis sendiri, bersama lirik-lirik dan puisi yang kamu buat sehari-hari, semoga bisa kami terbitkan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
