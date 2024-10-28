Ibu Ratu Sofya Benarkan Anaknya Kabur dari Rumah, Berharap Segera Sadar dan Kembali Pulang

Intan Masthura yang merupakan ibu dari Ratu Sofya membenarkan bahwa putrinya telah kabur dari rumahnya dan meninggalkan keluarganya. Sebelumnya adik Ratu Sofya, Bulan Sofya sempat mengungkap bahwa kakaknya menjalin hubungan asmara dengan Cornelio Sunny yang terpaut usia 19 tahun. Bulan juga menyebut bahwa kakaknya telah dicuci otaknya oleh pria tersebut hingga kabur dari rumah.

Melalui unggahan Instagramnya, Intan menjelaskan kronologi saat putrinya mendadak pergi tanpa kabar. Intan juga mengungkap bahwa perginya Ratu dari rumah berkaitan dengan Cornelio Sunny, pria yang disebut oleh adik Ratu merupakan kekasih dari kakaknya.

"Anak kedua saya (Ratu) memang jelas kabur dari rumah karena dia pergi secara diam diam saat saya dan suami sedang tidur siang setelah menemani dia shooting di Puncak. Dan dia kabur bukan karena masalah keluarga atau pertengkaran di rumah tetapi agar dia bisa bebas bertemu dengan laki-laki itu," ujar Intan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (27/10/2024).

Sama seperti yang sempat diungkap adik Ratu, Bulan Sofya, Intan juga mengungkap bahwa Ratu tinggal tak jauh dari kediaman Cornelio Sunny. Ratu juga sempat meminta Bulan agar tak keluarganya tak perlu mencarinya karena dirinya tidak akan pernah pulang.

"Bahkan dia tinggal di dekat rumah laki laki itu. Dia juga bilang via chat kepada anak ketiga saya "jangan cari gua, bilang sama mama papa jangan tunggu gua pulang, i will never go back," ungkapnya.