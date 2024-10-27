Cornelio Sunny Bantah Cuci Otak Ratu Sofya untuk Kabur dari Rumah

JAKARTA - Aktor Cornelio Sunny akhirnya buka suara terkait tudingan dirinya mencuci otak Ratu Sofya untuk kabur dari rumah. Tuduhan itu pertama kali diungkap oleh adik sang aktris, Bulan Sofya lewat media sosial.

Bulan menyebut, sejak berpacaran dengan Cornelio, sang kakak menunjukkan perubahan perilaku yang hingga puncaknya memutuskan keluar dari rumah dan memutuskan komunikasi dengan keluarga.

Cornelio Sunny Bantah Cuci Otak Ratu Sofya untuk Kabur dari Rumah. (Foto: Instagram/@corneliosunny)

“Aku meluangkan waktu untuk benar-benar bisa memahami apa yang terjadi. Aku tak ingin bicara apapun sebelum semuanya jelas,” ujar sang aktor dalam pembuka unggahannya seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (27/10/2024).

Cornelio Sunny menegaskan, tak pernah memengaruhi Ratu Sofya untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Bahkan sang aktor berharap, kekasihnya itu tetato memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya.

“Saya sangat menyesalkan keadaan yang terjadi dan berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan damai, sehingga Ratu tetap dapat menjalin hubungan baik dengan keluarganya,” tuturnya.