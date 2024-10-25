Ratu Sofya Tegaskan Tinggalkan Rumah demi Hidup Mandiri, Bukan Kabur

JAKARTA - Ratu Sofya akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan adiknya, Bulan Sofya, yang menyebut dirinya kabur dari rumah dan memutus hubungan dengan keluarga.

Menurut Bulan, keputusan tersebut dipengaruhi oleh hubungan Ratu dengan Cornelio Sunny. Namun, Ratu menjelaskan bahwa keputusan ini sudah lama ia pertimbangkan sebagai langkah untuk hidup mandiri.

Ratu, yang kini berusia 20 tahun, merasa bahwa sudah saatnya ia menjalani hidup sendiri.

"Keputusan saya untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri ini sudah saya pikirkan sejak lama. Usia saya sudah tidak lagi di bawah umur, dan menurut saya ini adalah keputusan terbaik,” ujar Ratu Sofya dalam unggahannya di Instagram @ratusfy_, Jumat (25/10/2024).

Selain itu, Ratu juga menekankan bahwa keputusannya ini sudah disampaikan secara baik-baik kepada keluarganya. Ia merasa telah menjalankan kewajibannya sebagai anak dan saudara. Namun, tanggapan keluarga atas niat baiknya itu di luar kendalinya.

"Saya sudah berbicara dengan baik kepada keluarga, tetap menjalankan kewajiban saya sebagai anak dan saudara. Kalau sikap saya diterima berbeda dan dianggap sebagai fitnah, itu di luar kuasa saya," jelasnya.

Ratu juga memastikan bahwa keputusannya ini murni dari dirinya sendiri, tanpa pengaruh atau dorongan dari siapa pun, termasuk Cornelio Sunny.

Ia berharap keluarganya menghargai keputusannya untuk hidup mandiri, sebagaimana ia menghargai sikap keluarga yang memilih tidak ingin terlibat lagi dengan dirinya.

“Jika memang keberadaan saya tidak diakui sebagai keluarga dan keluarga tidak mau disangkutpautkan lagi, mari kita saling menghargai. Keputusan ini saya ambil sendiri, tidak ada yang mencuci otak saya,” lanjut Ratu.