HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jejak Rasa Authentic MNCTV, Menjelajah Nusantara Melalui Cita Rasa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:21 WIB
Jejak Rasa Authentic MNCTV, Menjelajah Nusantara Melalui Cita Rasa
Jejak Rasa Authentic MNCTV, Menjelajah Nusantara Melalui Cita Rasa (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan program terbaru bertajuk Jejak Rasa Authentic. Acara ini sebuah magazine cinematic berdurasi 60 menit yang menawarkan pengalaman menarik dan edukatif dalam menjelajahi Nusantara melalui cita rasa. 

Program ini akan ditayangkan perdana pada Senin, 28 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB. Acara ini dipandu oleh Kiky Aprilia, seorang host berbakat yang dikenal dari ajang pencarian bakat Primadona. 

Dalam setiap episode, Kiky akan melakukan perjalanan seru untuk menikmati keindahan alam, berinteraksi dengan warga lokal, serta mengeksplorasi rempah-rempah dan bahan baku yang menjadi ciri khas masakan daerah setempat. Pada penayangan perdana ‘Jejak Rasa Authentic’, Kiky akan menjelajahi keindahan wisata di Desa Mekarlaksana, Kabupaten Bandung.

Jejak Rasa Authentic MNCTV, Menjelajah Nusantara Melalui Cita Rasa
Jejak Rasa Authentic MNCTV, Menjelajah Nusantara Melalui Cita Rasa

Di lokasi tersebut, Kiky akan memulai petualangannya dengan naik mobil bak sayuran. Ia akan berpartisipasi dalam membuat kecimpring bersama warga lokal, menangkap hewan entok, dan memasaknya menjadi rica-rica entok yang disajikan bersama liwetan dan keciwis.

Tak hanya itu, Kiky juga akan mencari jahe di kebun untuk membuat minuman jahe, serta membuat misro dan combro. Selain itu, ia akan memetik kopi dan melakukan proses sangrai serta tumbuk hingga menjadi kopi bubuk. 

Kiky juga akan membuat Cipuk (aci kerupuk) dan menikmati hasil masakannya dengan kopi saat senja tiba.

