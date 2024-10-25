Iis Dahlia vs Nunung dalam Family 100 MNCTV, Siapa yang Menang?

JAKARTA - Iis Dahlia dan Nunung jadi kapten tim di game show populer Family 100. Kedua artis tersebut akan menyapa para penonton setia MNCTV, hari ini (25/10/2024), pukul 19.30 WIB.

Bersama Iis dan Nunung, juga ada Vega Darwanti dan Abdul yang akan membawa tim mereka untuk membawa pulang hadiah utamanya berupa satu unit mobil dan hadiah ratusan juta rupiah.

Game Show Family 100 tayang setiap hari, pukul 19.30 WIB. (Foto: MNC Media)

Kedua keluarga akan bersaing memperebutkan poin terbanyak dengan menjawab pertanyaan sesuai hasil survei. Tak hanya menguji pengetahuan, game show ini juga menguji kekompakan antaranggota keluarga.

Jadi, jangan melewatkan Family 100 yang lebih menarik, fun, dan fresh. Tonton game show nomor satu di Indonesia ini hanya di MNCTV, setiap hari pukul 19.30 WIB.

(SIS)