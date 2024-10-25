Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Iis Dahlia vs Nunung dalam Family 100 MNCTV, Siapa yang Menang?

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:30 WIB
Iis Dahlia vs Nunung dalam Family 100 MNCTV, Siapa yang Menang?
Iis Dahlia vs Nunung dalam Family 100 MNCTV, Siapa yang Menang? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Iis Dahlia dan Nunung jadi kapten tim di game show populer Family 100. Kedua artis tersebut akan menyapa para penonton setia MNCTV, hari ini (25/10/2024), pukul 19.30 WIB.

Bersama Iis dan Nunung, juga ada Vega Darwanti dan Abdul yang akan membawa tim mereka untuk membawa pulang hadiah utamanya berupa satu unit mobil dan hadiah ratusan juta rupiah.

Family 100
Game Show Family 100 tayang setiap hari, pukul 19.30 WIB. (Foto: MNC Media)

Kedua keluarga akan bersaing memperebutkan poin terbanyak dengan menjawab pertanyaan sesuai hasil survei. Tak hanya menguji pengetahuan, game show ini juga menguji kekompakan antaranggota keluarga.

Jadi, jangan melewatkan Family 100 yang lebih menarik, fun, dan fresh. Tonton game show nomor satu di Indonesia ini hanya di MNCTV, setiap hari pukul 19.30 WIB.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement