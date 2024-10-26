Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Resmi Jadi Utusan Khusus Presiden, Inilah Isi Sumpahnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |22:14 WIB
Raffi Ahmad Resmi Jadi Utusan Khusus Presiden, Inilah Isi Sumpahnya
Raffi Ahmad resmi jadi Utusan Khusus Presiden, inilah isi sumpahnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu figur publik yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Dia resmi menjadi Utusan Khusus Presiden.

Saat ini Raffi Ahmad bersama Menteri dan Kepala Badan lainnya tengah mengikuti pembekalan lanjutan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Melalui laman Instagramnya, suami Nagita Slavina itu kembali mengungkapkan antusiasmenya menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dalam postingan itu, Raffi membagikan sederet foto dan video kebersamaaannya dengan para tokoh publik.

"Arahan Langsung Presiden @prabowo menyampaikan sejumlah hal penting," tulis Raffi Ahmad dikutip dari akun @raffinagita1717, Sabtu (26/10/2024).

"Di antaranya fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi," tulisnya lagi.

 

