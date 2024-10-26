Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasihat Amy Qanita untuk Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden: Hati-Hati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |16:43 WIB
JAKARTA - Amy Qanita, ibunda Raffi Ahmad, telah memberikan beberapa pesan kepada putranya yang kini mulai terjun ke dunia politik.

Raffi Ahmad baru-baru ini diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sebagai seorang ibu, Amy mengingatkan Raffi untuk berhati-hati dan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

"Ya, sebagai orang tua, saya sudah kasih wejangan. Harus hati-hati, amanah itu nomor satu," ujar Amy Qanita di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

Meskipun kini memiliki peran sebagai utusan khusus presiden, Amy menegaskan bahwa Raffi tidak akan meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.

“Enggak, dunia hiburan itu sudah jadi bagian dari hidupnya, seperti hobinya, jadi pasti akan tetap dijalani,” tutur ibu tiga anak ini.

Menurut Amy, Raffi harus bisa pintar membagi waktu antara tanggung jawab barunya di pemerintahan dan aktivitasnya di dunia hiburan.

“Sekarang dia harus pintar atur waktu, harus tahu mana prioritas yang harus didahulukan,” tambah Amy.

Perempuan yang akrab disapa Mama Amy ini mengungkapkan bahwa dunia politik sebenarnya bukanlah mimpi Raffi. Semua terjadi secara alami, seperti air yang mengalir.

“Nggak, dia menjalaninya seperti air mengalir aja,” jelas Amy Qanita.

 

