JAKARTA - Amy Qanita, ibunda dari Raffi Ahmad, baru-baru ini mengungkap soal gaji putranya yang kini menjadi pejabat negara. Raffi Ahmad kini ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Menanggapi rasa penasaran publik tentang besaran gaji yang akan diterima Raffi, Amy menjelaskan bahwa gaji bukanlah prioritas utama bagi anaknya.

“Ah, enggak lah (memikirkan gaji). Raffi menjalankan ini sebagai bagian dari tugas negara,” ujar Amy Qanita di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Menurut Amy, yang lebih penting bagi Raffi saat ini adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ia menyatakan Raffi siap menjalankan tugas tanpa terlalu memperhitungkan soal gaji atau keuntungan pribadi lainnya.