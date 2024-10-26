Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Senang, Laporan Vadel Badjideh Naik ke Tahap Penyidikan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |21:01 WIB
Nikita Mirzani Senang, Laporan Vadel Badjideh Naik ke Tahap Penyidikan
Nikita Mirzani Senang, Laporan Vadel Badjideh Naik ke Tahap Penyidikan (Foto: IG Nikita)
JAKARTA - Nikita Mirzani merasa gembira setelah laporan yang ia ajukan terhadap Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur kini telah naik ke tahap penyidikan.

Laporan ini sebelumnya diajukan oleh Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan, di mana ia menuduh Vadel Badjideh melakukan tindakan tidak senonoh dan aborsi terhadap putrinya, Laura Meizani alias Lolly, yang kini berada di tempat aman (safe house).

Melalui Instagram Story, Nikita pun menyindir kuasa hukum Vadel, Razman Arif Nasution, yang belakangan sibuk berkunjung ke Kementerian PPPA dan Polres Metro Jakarta Selatan.

Nikita Mirzani Senang, Laporan Vadel Badjideh Naik ke Tahap Penyidikan
Nikita Mirzani Senang, Laporan Vadel Badjideh Naik ke Tahap Penyidikan

“Razman… eh Razman. Udah denger belum Pak Kapolres bilang ada pidananya?” ujar Nikita sambil menyindir di Instagram Story @nikitamirzanimawardi_172, Sabtu (26/10/2024).

Nikita juga mengabarkan bahwa ia dan para saksi akan segera memenuhi panggilan polisi untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Udah naik tuh jadi penyidikan. Hari Senin aku dipanggil, Razman. Aku beserta saksi-saksi lain di-BAP ulang,” tambahnya sambil tertawa.

Tak lupa, Nikita mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang terus mengawal kasus ini hingga naik ke tahap penyidikan.

“Razman minta on the track, kan? Nih, on the track banget! Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Selatan, yang sudah on the track menangani kasusku,” ucap Nikita penuh semangat.

Di unggahan berikutnya, Nikita masih menyindir sambil menebak bagaimana perasaan Razman dan Vadel setelah tahu laporan tersebut telah masuk ke tahap penyidikan.

"Razman, kang semir, parah nih, kamu pasti jantungnya berdebar-debar, deg-degan," katanya.

 

