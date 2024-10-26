Advertisement
Shireen Sungkar Yakin Paula Verhoeven Tidak Selingkuh: Aku Tahu Ceritanya Seperti Apa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |22:02 WIB
Shireen Sungkar Yakin Paula Verhoeven Tidak Selingkuh: Aku Tahu Ceritanya Seperti Apa (foto: IG Shireen)
JAKARTA - Shireen Sungkar, sahabat dekat Paula Verhoeven, turut angkat bicara soal tuduhan perselingkuhan yang melibatkan sahabatnya itu. Meski Shireen mengetahui cerita di balik perceraian Paula dan Baim Wong, ia memilih untuk tidak membeberkannya, menghormati privasi kedua belah pihak.

“Itu kan privasi mereka. Walaupun aku tahu ceritanya seperti apa, tetap harus tanya dulu, boleh nggak aku ceritakan,” ujar Shireen saat diwawancarai di kanal YouTube Mantra Room, Sabtu (26/10/2024).

Sebagai istri Teuku Wisnu, Shireen menegaskan bahwa ia tahu Paula tidak berselingkuh seperti yang dituduhkan. 

“Setahu saya nggak ada (perselingkuhan). Biar Paula sendiri yang menjawab,” ungkap Shireen.

Shireen juga mengaku terkejut saat pertama kali mendengar kabar perceraian pasangan ini. 

“Kaget lah, aku sih berharap baik-baik saja,” ujarnya singkat.

Ia pun mendoakan agar proses perceraian Paula dan Baim berjalan lancar serta memberikan yang terbaik bagi keduanya. Shireen berharap keduanya dapat menyelesaikan masalah dengan baik, terlebih karena mereka memiliki dua anak laki-laki yang membutuhkan perhatian.

“Doakan saja mudah-mudahan yang terbaik. Ini pasti momen sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, semoga diberkati di setiap langkahnya dan dimudahkan,” pungkas Shireen.

 

