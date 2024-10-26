Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, Ayu Ting Ting Ungkap Keinginan Tambah Momongan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |16:01 WIB
JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak lagi, meskipun sebelumnya sempat gagal menikah dengan Lettu Muhammad Fardhana. 

Hal ini diungkapkan Ayu saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Taulany TV milik Andre Taulany. Dalam perbincangan tersebut, Andre, Ayu, dan Boiyen membahas perjalanan karier Ayu hingga sukses dikenal sebagai komedian selain sebagai pedangdut. 

Hingga akhirnya, Andre menyinggung soal kegagalan Ayu dalam merencanakan pernikahannya yang terdahulu.

“Kayaknya kamu terlihat bahagia, nggak terburu-buru mencari pendamping lagi,” ujar Andre Taulany, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

“Iya, kemarin nggak jadi menikah ya biasa aja, mungkin memang belum jodoh,” balas Ayu.

