SPECIAL REPORT: Interaksi Dingin Baim Wong dan Paula Verhoeven di Ruang Sidang

JAKARTA - Baim Wong akhirnya bertemu Paula Verhoeven untuk pertama kali setelah mendaftarkan gugatan cerai talak atas sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 7 Oktober silam.

Tak ada tegur sapa di antara mereka. Pasangan suami istri yang pernah begitu harmonis tersebut terlihat hanya saling melempar senyum tipis satu sama lain.

Fahmi Bachmid, kuasa hukum Baim Wong mengatakan, sidang cerai perdana kliennya yang beragendakan mediasi berjalan lancar. Sang aktor, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Paula.

Dalam lanjutan keterangannya, Fahmi menyebut, bukan perkara mudah bagi Baim mengambil keputusan untuk bercerai. “Dia butuh waktu lebih dari setahun untuk merenung dan 7 bulan terakhir pisah rumah,” ujar sang pengacara.

Fahmi Bachmid menambahkan, “Closing statement Baim di akhir adalah ‘Saya ingin masalah ini berakhir di persidangan.’ Dia juga minta agar soal hak asuh anak dicarikan jalan terbaik.”

Sementara Paula Verhoeven tak banyak bicara kepada awak media. Dia hanya meminta dukungan doa agar sidang perceraiannya bisa berjalan lancar tanpa perlu saling menjatuhkan.

Namun kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma terang-terangan mengaku terganggu dengan tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan Baim Wong pada kliennya.

Karena itu, Alvon menantang Baim untuk membuktikan tuduhannya tersebut di persidangan. “Rumor (selingkuh) itu tidak benar! Tapi kalau memang ada dalil seperti itu silakan buktikan saja,” ujarnya.

Akhirnya Paula Verhoeven Bersuara

Baim Wong diketahui mengungkap perselingkuhan Paula Verhoeven saat konferensi pers terkait perceraiannya, pada 8 Oktober silam.

Kala itu, Baim sampai berurai air mata mengungkapkan kekecewaannya atas pengkhianatan sang istri. Dia menyebut, Paula berselingkuh dengan sahabatnya sejak tahun lalu.

Peristiwa itu membuat Baim Wong meninggalkan rumah dan tinggal di kantor. Kemudian pada April 2024, sutradara Lembayung itu menjatuhkan talak atas sang istri.

Tuduhan perselingkuhan itu membuat dua sahabat wanita Baim Wong ikut buka suara. Nikita Mirzani menyebut, N yang merupakan pria Selingkuhan Paula Verhoeven telah beristri dan sempat bekerja dengan Baim.