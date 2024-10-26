Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |11:01 WIB
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya angkat bicara terkait tuduhan perselingkuhan yang dihubungkan dengan gugatan cerai dari suaminya, Baim Wong.

Paula merasa perlu meluruskan tuduhan ini, terutama karena ia tidak ingin stigma negatif tersebut terus menjadi bagian dari jejak digital yang suatu hari bisa diakses oleh anak-anaknya.

“Saya mohon maaf atas kegaduhan terkait berita rumah tangga saya. Dengan segala keterbatasan, saya ingin meluruskan bahwa narasi perselingkuhan yang muncul belakangan ini akan menjadi jejak digital yang bisa diketahui anak-anak kami kelak,” tulis Paula di Instagram @paula_verhoeven.

Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik

Paula mengakui bahwa ia bukan istri yang sempurna, namun menegaskan bahwa selama pernikahannya dengan Baim, ia tidak pernah sekalipun mengkhianati kepercayaannya.

“Sebagai istri, saya paham betul bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Tapi pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa tuduhan perselingkuhan itu tidak benar,” ungkap Paula.

Unggahan Paula mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan artis. Salah satunya adalah Zaskia Sungkar, yang memberikan dukungan dengan kata-kata menyejukkan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya.

“Waktu adalah pencerita kebenaran yang utama. Sepandai-pandainya manusia menyusun skenario, rencana Allah tetap yang terbaik. Love you," tulis Zaskia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement