Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Zaskia Sungkar: Skenario Allah yang Terbaik

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya angkat bicara terkait tuduhan perselingkuhan yang dihubungkan dengan gugatan cerai dari suaminya, Baim Wong.

Paula merasa perlu meluruskan tuduhan ini, terutama karena ia tidak ingin stigma negatif tersebut terus menjadi bagian dari jejak digital yang suatu hari bisa diakses oleh anak-anaknya.

“Saya mohon maaf atas kegaduhan terkait berita rumah tangga saya. Dengan segala keterbatasan, saya ingin meluruskan bahwa narasi perselingkuhan yang muncul belakangan ini akan menjadi jejak digital yang bisa diketahui anak-anak kami kelak,” tulis Paula di Instagram @paula_verhoeven.

Paula mengakui bahwa ia bukan istri yang sempurna, namun menegaskan bahwa selama pernikahannya dengan Baim, ia tidak pernah sekalipun mengkhianati kepercayaannya.

“Sebagai istri, saya paham betul bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Tapi pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa tuduhan perselingkuhan itu tidak benar,” ungkap Paula.

Unggahan Paula mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan artis. Salah satunya adalah Zaskia Sungkar, yang memberikan dukungan dengan kata-kata menyejukkan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya.

“Waktu adalah pencerita kebenaran yang utama. Sepandai-pandainya manusia menyusun skenario, rencana Allah tetap yang terbaik. Love you," tulis Zaskia.