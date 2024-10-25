Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Minta Maaf pada Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |21:05 WIB
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Minta Maaf pada Anak
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya buka suara terkait tuduhan perseligkuhan yang dilayangkan suaminya sendiri, Baim Wong. Lewat sebuah video yang diunggahnya ke Instagram, dia tegas membantah tuduhan tersebut.

Paula membuka videonya dengan permintaan maaf atas kabar perceraiannya. Sang model juga menyadari bahwa selama pernikahannya dia memikiki banyak kekurangan yang mungkin tidak berkenan di mata Baim.

“Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar,” ujarnya seperti dikutip dari video unggahannya, pada Jumat (25/10/2024). 

Paula Verhoeven menegaskan, tidak akan pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan sang suami karena tahu konsekuensi yang akan dihadapinya kelak. 

“Saya percaya, Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak,” ujar model 37 tahun tersebut.

Paula Verhoeven mengaku, apa yang dialaminya saat ini tidak mudah untuk dijalaninya. Karena itu, dia berharap, publik mau mendoakannya agar bisa melewati sidang cerainya dengan Baim secara baik-baik.

5 Potret Paula Verhoeven Saat Sidang Cerai, Elegan Tapi Penuh Kesedihan
Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Dalam penutup videonya, Paula Verhoeven meminta maaf kepada kedua anaknya. “Maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah, semoga Allah beri kemudahan dan menjaga kita semua. Mama dan papa selalu sayang kalian,” ujarnya.

Baim Wong pertama kali menuduh Paula Verhoeven selingkuh saat menggelar konferensi pers terkait gugatan cerai talak yang didaftarkannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 8 Oktober silam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180608//onadio_dan_beby_leonardo-SbQG_large.jpg
Baru Sebulan Melahirkan, Beby Prisillia Terseret Kasus Narkoba Bersama Onadio Leonardo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180513//onadio_leonardo-qoxT_large.jpg
Kronologi Penangkapan Onadio Leonardo, Berawal dari Penangkapan 2 Pelaku Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180481//onadio_leonardo-kbCl_large.jpg
Sebelum Ditangkap, Onadio Leonardo Asyik Main Padel Bareng Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180475//onadio_leonardo-MyhP_large.jpg
Onadio Leonardo Terjerat Kasus Narkoba, Pernah Curhat Takut Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472//cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180418//poppy_sovia-mPYN_large.jpg
Miris, Poppy Sovia Jadi Korban Pelecehan Verbal Sekelompok Pria Tak Dikenal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement