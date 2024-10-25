Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong, Minta Maaf pada Anak

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya buka suara terkait tuduhan perseligkuhan yang dilayangkan suaminya sendiri, Baim Wong. Lewat sebuah video yang diunggahnya ke Instagram, dia tegas membantah tuduhan tersebut.

Paula membuka videonya dengan permintaan maaf atas kabar perceraiannya. Sang model juga menyadari bahwa selama pernikahannya dia memikiki banyak kekurangan yang mungkin tidak berkenan di mata Baim.

“Namun dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar,” ujarnya seperti dikutip dari video unggahannya, pada Jumat (25/10/2024).

Paula Verhoeven menegaskan, tidak akan pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan sang suami karena tahu konsekuensi yang akan dihadapinya kelak.

“Saya percaya, Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak,” ujar model 37 tahun tersebut.

Paula Verhoeven mengaku, apa yang dialaminya saat ini tidak mudah untuk dijalaninya. Karena itu, dia berharap, publik mau mendoakannya agar bisa melewati sidang cerainya dengan Baim secara baik-baik.

Paula Verhoeven Bantah Selingkuhi Baim Wong. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Dalam penutup videonya, Paula Verhoeven meminta maaf kepada kedua anaknya. “Maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah, semoga Allah beri kemudahan dan menjaga kita semua. Mama dan papa selalu sayang kalian,” ujarnya.

Baim Wong pertama kali menuduh Paula Verhoeven selingkuh saat menggelar konferensi pers terkait gugatan cerai talak yang didaftarkannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 8 Oktober silam.