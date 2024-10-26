5 Film Bertema Sepak Bola yang Menjunjung Tinggi Sportivitas

JAKARTA - Sepak bola sebagai olahraga paling populer di seluruh dunia, telah menginspirasi banyak film. Tak hanya menyuguhkan aksi lapangan, film bertema sepak bola juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, persahabatan, serta perjuangan hidup yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.

Dari cerita tentang pemain muda yang berjuang meraih mimpinya, hingga drama di balik layar tim-tim besar, film-film bertema sepak bola berhasil menyentuh emosi dan semangat para penontonnya. Berikut ini adalah lima film bertema sepak bola yang wajib ditonton oleh para penggemar olahraga ini.

1. The Damned United (2009)

Merupakan adaptasi novel laris karya David Peace, yang berjudul ‘The Damned Utd’. Mengisahkan turbulensi karir Brian Clough (Michael Sheen) saat menjadi pelatih Leeds United pada tahun 1974. Cerita ini menyoroti kekompakan dan konflik antara Clough dan asistennya, Peter Taylor (Timothy Spall), serta rivalitas sengit Clough dengan mantan pelatih Leeds, Donald "Don" Revie (Colm Meaney).

Meskipun menuai kontroversi karena sejumlah ketidakakuratan sejarah, The Damned United tetap mendapatkan pujian kritis saat perilisannya, terutama untuk penampilan Michael Sheen yang dipuji secara khusus. Film ini pun mendapat rating yang cukup tinggi di IMDb, sebesar 7.5/10.

2. Shaolin Soccer (2001)

Film bergenre laga komedi ini berfokus pada seorang pemuda dari perguruan Shaolin bernama Sing (Stephen Chow) yang memiliki ide untuk memadukan ilmu bela diri Shaolin ke dalam sepak bola. Ia kemudian mengajak mantan saudara seperguruannya untuk membentuk tim sepak bola dan mengikuti kompetisi, dengan memanfaatkan keterampilan bela diri masing-masing.

Tujuannya adalah agar perguruan Shaolin lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun, saudara seperguruan Sing kini telah menjalani kehidupan yang berbeda, sehingga dibutuhkan usaha keras untuk meyakinkan mereka agar bergabung.

Dalam perilisannya, film asal Hongkong ini mendapat pujian dari para kritikus film. Shaolin Soccer berhasil memborong 14 penghargaan, yang salah satunya sebagai Best Foreign Language Film pada Blue Ribbon Awards.

3. Looking For Eric

Film besutan sutradara Ken Loach ini mengikuti kisah Eric Bishop (Steve Events), seorang tukang pos yang merasa gelisah dengan kehidupan sehari-harinya. Alih-alih menemui psikiater, Eric justru melarikan diri ke dunia imajinasinya, di mana ia bertemu dengan idolanya, pesepak bola Eric Cantona. Percakapan imajinatif dengan Cantona membawa perubahan positif bagi Eric, membantunya menghadapi rasa bersalah karena telah menelantarkan istri dan anak-anaknya.

Film Inggris-Prancis ini menampilkan mantan pemain sepak bola profesional, Eric Cantona serta pemain bass The Fall, Steve Events. Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus dan meraup lebih dari $11,6 juta di seluruh dunia.