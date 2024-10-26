Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Bertema Sepak Bola yang Menjunjung Tinggi Sportivitas

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |12:01 WIB
5 Film Bertema Sepak Bola yang Menjunjung Tinggi Sportivitas
5 Film Bertema Sepak Bola yang Menjunjung Tinggi Sportivitas (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sepak bola sebagai olahraga paling populer di seluruh dunia, telah menginspirasi banyak film. Tak hanya menyuguhkan aksi lapangan, film bertema sepak bola juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, persahabatan, serta perjuangan hidup yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.

Dari cerita tentang pemain muda yang berjuang meraih mimpinya, hingga drama di balik layar tim-tim besar, film-film bertema sepak bola berhasil menyentuh emosi dan semangat para penontonnya. Berikut ini adalah lima film bertema sepak bola yang wajib ditonton oleh para penggemar olahraga ini.

5 Film Bertema Sepak Bola yang Menjunjung Tinggi Sportivitas

1. The Damned United (2009)

The Damned United (2009)
The Damned United (2009)

Merupakan adaptasi novel laris karya David Peace, yang berjudul ‘The Damned Utd’. Mengisahkan turbulensi karir Brian Clough (Michael Sheen) saat menjadi pelatih Leeds United pada tahun 1974. Cerita ini menyoroti kekompakan dan konflik antara Clough dan asistennya, Peter Taylor (Timothy Spall), serta rivalitas sengit Clough dengan mantan pelatih Leeds, Donald "Don" Revie (Colm Meaney).

Meskipun menuai kontroversi karena sejumlah ketidakakuratan sejarah, The Damned United tetap mendapatkan pujian kritis saat perilisannya, terutama untuk penampilan Michael Sheen yang dipuji secara khusus. Film ini pun mendapat rating yang cukup tinggi di IMDb, sebesar 7.5/10.

2. Shaolin Soccer (2001)

Film Shaolin Soccer (2001)
Film Shaolin Soccer (2001)

Film bergenre laga komedi ini berfokus pada seorang pemuda dari perguruan Shaolin bernama Sing (Stephen Chow) yang memiliki ide untuk memadukan ilmu bela diri Shaolin ke dalam sepak bola. Ia kemudian mengajak mantan saudara seperguruannya untuk membentuk tim sepak bola dan mengikuti kompetisi, dengan memanfaatkan keterampilan bela diri masing-masing. 

Tujuannya adalah agar perguruan Shaolin lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun, saudara seperguruan Sing kini telah menjalani kehidupan yang berbeda, sehingga dibutuhkan usaha keras untuk meyakinkan mereka agar bergabung.

Dalam perilisannya, film asal Hongkong ini mendapat pujian dari para kritikus film. Shaolin Soccer berhasil memborong 14 penghargaan, yang salah satunya sebagai Best Foreign Language Film pada Blue Ribbon Awards.

3. Looking For Eric

Looking For Eric
Looking For Eric

Film besutan sutradara Ken Loach ini mengikuti kisah Eric Bishop (Steve Events), seorang tukang pos yang merasa gelisah dengan kehidupan sehari-harinya. Alih-alih menemui psikiater, Eric justru melarikan diri ke dunia imajinasinya, di mana ia bertemu dengan idolanya, pesepak bola Eric Cantona. Percakapan imajinatif dengan Cantona membawa perubahan positif bagi Eric, membantunya menghadapi rasa bersalah karena telah menelantarkan istri dan anak-anaknya.

Film Inggris-Prancis ini menampilkan mantan pemain sepak bola profesional, Eric Cantona serta pemain bass The Fall, Steve Events. Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus dan meraup lebih dari $11,6 juta di seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/206/3157950/anne_hathaway-gXyt_large.jpg
4 Bintangi The Devil Wears Prada 2, Adele Bakal Terlibat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/206/3157376/film_paramount_dan_hybe-wp5h_large.jpg
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/206/3142069/final_destination-ifHp_large.jpg
Seperti di Film, Penonton Ini Hampir Mati saat Nonton Final Destination Bloodlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/206/3141470/film_devil_wears_prada-B7dW_large.jpg
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/206/3140886/film_final_destination-3r1F_large.jpg
Urutan Nonton Film Final Destination Sesuai Timeline, ketika Kematian Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/206/3139340/cosmo_jarvis-m0rq_large.jpg
Bintang Shogun Didapuk Bintangi Film Biopik Joseph Stalin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement