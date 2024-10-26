5 Film Bertema Mata-Mata dengan Rating Tertinggi IMDB

JAKARTA - Spionase atau mata-mata merupakan salah satu genre film yang paling diminati. Film bertema mata-mata atau spy biasanya menggabungkan unsur ketegangan dan aksi yang menarik untuk ditonton, terutama sejak adanya film-film spionase legendaris seperti James Bond.

Selain memperlihatkan aksi dan ketegangan, tidak sedikit film mata-mata yang juga menghadirkan unsur politik di dalamnya. Selain unsur-unsur pendukung, karakter mata-mata yang unik juga membuat penonton tertarik untuk menonton.

1. North by Northwest (1959)

Film North by Northwest (1959)

North by Northwest merupakan film thriller mata-mata yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Roger Thornhill yang dikejar oleh agen organisasi misterius, Philip Vandamm, yang salah menyangka bahwa dirinya adalah mata-mata bernama George Kaplan.

Film ini banyak dipuji karena berhasil menampilkan film thriller aksi yang menegangkan dan ikonik. Hitchcock selaku sutradara juga mendapat banyak pujian berkat film ini. Film ini berhasil masuk ke dalam jajaran film hebat oleh beberapa media dan berhasil dinominasikan dalam berbagai acara bergengsi seperti Oscar, Academy Awards, dan masih banyak lagi.

Rating IMDB: 8,3/10 dari 352 ribu pengguna.

2. The Bourne Ultimatum (2007)

The Bourne Ultimatum

The Bourne Ultimatum adalah film aksi thriller mata-mata yang diadaptasi dari novel karya Ludlum dengan judul yang sama. Film ini merupakan film ketiga dalam seri film The Bourne dan merupakan lanjutan dari film The Bourne Supremacy (2004).

Film ini melanjutkan kisah Jason Bourne (Matt Damon) yang melanjutkan pencariannya untuk mendapat informasi mengenai masa lalunya sambil berusaha menghindari pejabat CIA dan agennya yang mengintai dirinya.

Film ini sempat disebut sebagai film terbaik dari ketiga seri film The Bourne karena penampilan dari Matt Damon yang kuat dan teknik kamera yang tajam. Film ini berhasil meraih beberapa penghargaan di Academy Awards dan BAFTA.

Rating IMDB: 8/10 dari 665 ribu pengguna.

3. Kingsman: The Secret Service (2014)

Kingsman

Kingsman: The Secret Service merupakan film komedi aksi mata-mata yang merupakan seri pertama film Kingsman yang merupakan adaptasi dari komik berjudul sama. Film ini berfokus pada sebuah organisasi mata-mata bernama Kingsman yang merekrut seorang anak jalanan berbakat, Gary “Eggsy” Unwin, dan mengirimnya dalam sebuah misi untuk mengatasi ancaman global dari Richmond Valentine.

Gaya sutradara Matthew Vaughn banyak menuai pujian dalam film ini. Banyak yang menyebut Vaughn berhasil menghadirkan film dengan genre mata-mata yang menyenangkan.

Rating IMDB: 7,7/10 dari 734 ribu pengguna.