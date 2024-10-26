Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Film tentang Balap Motor

Brigitta Putri , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |08:00 WIB
5 Rekomendasi Film tentang Balap Motor
5 Rekomendasi Film tentang Balap Motor (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Film olahraga merupakan salah satu film yang mempunyai banyak penggemar. Penggemar tersebut biasanya datang dari penggemar olahraga itu sendiri. Film olahraga merupakan film yang biasanya menggabungkan ketegangan dan perjuangan.

Balap motor merupakan salah satu olahraga yang paling diminati dan memiliki banyak penggemar. Olahraga ini biasanya diminati oleh kaum adam. Adu kecepatan dan strategi mencapai kemenangan membuat adrenalin terpacu sehingga banyak diminati.

5 Rekomendasi Film Tentang Balap Motor

1. Faster (2003)

Film Faster
Film Faster

Faster merupakan film olahraga dokumenter yang menyoroti kejuaraan dunia MotoGP dan persaingan antara Valentino Rossi dan Max Biaggi. Selain itu, film ini juga menampilkan sejumlah pembalap-pembalap lainnya seperti Garry McCoy, John Hopkins, dan masih banyak lagi.

Bagi para penggemar MotoGP dan balap motor, film ini sangat menghibur. Film ini berhasil merangkum peristiwa-peristiwa penting dalam kejuaraan dunia MotoGP dengan menarik dan mendalam.

2. Biker Boyz (2003)

Film Biker Boyz
Film Biker Boyz

Biker Boyz merupakan film drama olahraga yang berpusat pada persaingan balap motor antara Smoke, seorang pengendara motor legendaris, dengan Kid, seorang pembalap muda berbakat yang membentuk klub motor sendiri.

Disutradarai oleh Reggie Rock Bythewood, film ini disebut merupakan versi balap motor dari film balap mobil legendaris, Fast and Furious. Walaupun punya alur yang klise, film ini menampilkan aksi balap motor yang menakjubkan.

3. On Any Sunday: The Next Chapter (2014)

On Any Sunday The Next Chapter
On Any Sunday The Next Chapter

Film ini merupakan sekuel dari film On Any Sunday (1971) yang dibintangi Steve McQueen. Film ini akan melanjutkan kisah kehidupan para pembalap motor dengan mencari kebahagiaan lewat sepeda motor.

Walaupun banyak yang berpendapat film pertamanya lebih bagus, film sekuel ini juga layak ditonton. Film ini menampilkan sisi hiburan dalam balap sepeda motor dan cocok ditonton di waktu luang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/206/3157950/anne_hathaway-gXyt_large.jpg
4 Bintangi The Devil Wears Prada 2, Adele Bakal Terlibat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/206/3157376/film_paramount_dan_hybe-wp5h_large.jpg
Paramount dan HYBE Garap Film Bertema K-Pop, Eric Nam dan Ji Young Yoo Jadi Aktor Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/206/3142069/final_destination-ifHp_large.jpg
Seperti di Film, Penonton Ini Hampir Mati saat Nonton Final Destination Bloodlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/206/3141470/film_devil_wears_prada-B7dW_large.jpg
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/206/3140886/film_final_destination-3r1F_large.jpg
Urutan Nonton Film Final Destination Sesuai Timeline, ketika Kematian Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/206/3139340/cosmo_jarvis-m0rq_large.jpg
Bintang Shogun Didapuk Bintangi Film Biopik Joseph Stalin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement