5 Rekomendasi Film Bertema Basket

JAKARTA – Olahraga basket merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak penggemar. Basket pertama kali diciptakan oleh seorang guru olahraga asal Kanada bernama Dr. James Naismith. Basket merupakan olahraga gabungan dari sepak bola, rugby, dan lacrosse.

Kepopuleran basket dapat dilihat dari banyaknya penggemar serta kesuksesan yang diraih para pemain National Basketball Asociation (NBA) di dalam dan di luar lapangan. Film bertemakan basket tentu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan oleh para penggemar basket.

1. Coach Carter (2005)

Film Coach Carter

Coach Carter merupakan sebuah film drama olahraga yang dibintangi oleh aktor ternama, Samuel L. Jackson, dan disutradarai oleh Thomas Carter. Diadaptasi dari kisah nyata, film ini berpusat pada kisah seorang pelatih basket di sebuah sekolah bernama Ken Carter.

Sebagai pelatih, Ken Carter berusaha untuk mendisiplinkan anggota-anggota basketnya yang bermasalah akademis dengan latihan yang ketat. Walaupun sempat kehilangan anggota dan ditentang banyak pihak, Carter yakin cara ini akan mengubah tim basketnya menjadi lebih baik.

2. Hoosiers (1986)

Film Hoosiers

Hoosiers merupakan film drama olahraga lawas. Diadaptasi dari ceritanya nyata Sekolah Menengah Milan, film ini menceritakan sebuah tim basket di suatu sekolah menengah atas di pedesaan Hickory, Indiana yang berusaha memenangkan turnamen basket negara bagian.

Melewati berbagai permasalahan dan protes, Norman Dale yang menjadi pelatih baru di tim basket tersebut pun mencari cara untuk membentuk timnya menjadi ideal untuk bertanding. Film ini berhasil menjadi nominasi di acara penghargaan Oscar dan Academy Awards.

3. Hurricane Season (2009)

Film Hurricane Season

Hurricane Season merupakan film drama olahraga yang juga merupakan adaptasi dari kisah nyata tim basket John Ehret High yang menjadi juara negara bagian pada tahun 2005-2006.

Film berpusat pada AI Collins, pelatih basket John Ehret High, yang mengumpulkan para pemain basket dari berbagai tim sekolah yang berbeda sebelum Badai Katarina menyerang kota tersebut dengan tujuan membangun kembali komunitas basket yang telah hancur.