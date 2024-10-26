Pesan Kuki Nabilla untuk Industri Musik Anak

JAKARTA - Dunia musik Indonesia kembali diramaikan oleh kehadiran penyanyi muda berbakat, Kuki Nabilla. Gadis kelahiran 6 Maret 2011 ini baru saja merilis single perdananya yang berjudul Pesan Anak Negeri.

Lagu ber-genre pop ini menyampaikan pesan cinta tanah air dan mengajak pendengarnya untuk menjaga persatuan Indonesia. Lagu ini sendiri diciptakan oleh ibunda Kuki, Shelly Puspita, yang juga seorang penyanyi dan jebolan ajang pencarian bakat.

“Sebetulnya ini lagu lama yang Mama ciptakan untukku, dan sebelumnya sudah pernah dirilis di YouTube pada 2019. Kali ini, aku merilisnya kembali sebagai single perdana,” ungkap Kuki.

Pemilihan Pesan Anak Negeri sebagai single perdananya menunjukkan kecintaan Kuki terhadap Indonesia, yang didukung penuh oleh ibunya. Dengan vokalnya yang khas dan kuat, Kuki menghadirkan lagu ini dengan penuh emosi. Lagu ini semakin istimewa karena diiringi musik orkestra yang menambah keindahan melodi dan menciptakan nuansa cinta tanah air yang kental.

“Lagu Pesan Anak Negeri ini punya pesan penting, khususnya buat orang dewasa, biar nggak gampang marah, mencaci maki, atau berdebat soal SARA. Kita sering lihat di media sosial, orang dewasa berantem, dan kita sebagai anak-anak jadi bingung dan khawatir Indonesia terpecah belah. Kita anak-anak nggak tahu apa-apa, tapi kena dampaknya. Jadi, di lagu ini kami janji, nanti kalau kami dewasa, kami akan menjaga Indonesia. Sekarang giliran orang dewasa yang harus menjaga,” ucap Kuki mengungkapkan keresahannya.

Bakat menyanyi Kuki telah terlihat sejak usia tiga tahun, dan sejak kecil ia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Ibunya menyadari dan mendukung bakatnya dengan mengasah kemampuan Kuki dalam bernyanyi serta bermain alat musik. Selain bernyanyi, Kuki juga menguasai berbagai alat musik, seperti piano, biola, gitar, bass, drum, dan flute.