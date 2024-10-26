Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Bangga Genre Emo Tembus Indonesian Music Awards 2024 RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |00:11 WIB
For Revenge Bangga Genre Emo Tembus Indonesian Music Awards 2024 RCTI
For Revenge
A
A
A

JAKARTA - For Revenge datang dengan kabar membanggakan. Band yang mengusung aliran musik rock dan emo ini berhasil masuk sebagai nominasi dalam kategori Duo/Group/Band of The Year di ajang bergengsi Indonesian Music Awards 2024 (IMA 2024).

Boniex, salah satu personel For Revenge, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya masuk dalam nominasi IMA 2024 yang tayang di RCTI pada 25 November 2024.

“Alhamdulillah bisa masuk di nominasi IMA. Menjadi satu-satunya band rock/emo di kategori ini, buat kami ini adalah bentuk apresiasi positif terhadap karya-karya kami. Terima kasih banyak,” ujar Boniex.

For Revenge Masuk IMA 2024
For Revenge Masuk IMA 2024

Seperti diketahui,  Indonesian Music Awards (IMA) akan kembali hadir. Malam puncaknya yang disiarkan langsung di RCTI pada 25 November 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/205/3089869/meiska_adinda-CSuJ_large.jpg
Masuk Nominasi IMA 2024, Pembuktian Meiska Adinda di Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/598/3089137/ima_2024-9vJO_large.jpg
Lesti Kejora, Juicy Luicy hingga Nadhif Basalamah Akan Memeriahkan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/205/3079211/more_on_mumbles-zRu4_large.jpeg
More On Mumbles Tersanjung Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/205/3078930/ima_2024-Anty_large.jpg
Daftar Lengkap Nominasi IMA 2024, Ada 2 Kategori Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180890//acha_septriasa-ueQ8_large.jpg
Acha Septriasa Mengaku Ingin Menikah Lagi dengan Sosok Seprofesi: Aku Mau Nemenin Dia Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180766//jerome_polin-7Emu_large.JPG
Jerome Polin Kenang Sosok Ayah: Kangen Nyanyi Lagu Batak Sama Papa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement