For Revenge Bangga Genre Emo Tembus Indonesian Music Awards 2024 RCTI

JAKARTA - For Revenge datang dengan kabar membanggakan. Band yang mengusung aliran musik rock dan emo ini berhasil masuk sebagai nominasi dalam kategori Duo/Group/Band of The Year di ajang bergengsi Indonesian Music Awards 2024 (IMA 2024).

Boniex, salah satu personel For Revenge, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya masuk dalam nominasi IMA 2024 yang tayang di RCTI pada 25 November 2024.

“Alhamdulillah bisa masuk di nominasi IMA. Menjadi satu-satunya band rock/emo di kategori ini, buat kami ini adalah bentuk apresiasi positif terhadap karya-karya kami. Terima kasih banyak,” ujar Boniex.

For Revenge Masuk IMA 2024

Seperti diketahui, Indonesian Music Awards (IMA) akan kembali hadir. Malam puncaknya yang disiarkan langsung di RCTI pada 25 November 2024.