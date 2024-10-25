Kisah Cinta Putri Marino dan Chicco Jerikho, dari Fans Jadi Pasangan Hidup

JAKARTA - Putri Marino mengungkapkan kisah cintanya dengan Chicco Jerikho dalam sebuah obrolan dengan Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu, Putri bercerita bahwa saat masih sekolah di Bali, ia belum pernah menjalin hubungan pacaran.

Baru setelah pindah ke Jakarta, Putri mulai mengenal dunia asmara hingga akhirnya bertemu dengan sosok yang sangat ia idolakan, Chicco Jerikho, yang kini menjadi suaminya.

"Aku dulu pas SMA enggak pernah pacaran, terus pindah ke Jakarta baru mulai pacaran. Ketemu Chicco Jerikho itu kayak mimpi karena aku ngefans banget sama dia," ujar Putri Marino di kanal YouTube Denny Sumargo, Jumat (25/10/2024).

Chicco Jerikho dan Putri Marino (IG)

Kebahagiaan Putri bertambah ketika mengetahui bahwa Chicco ternyata juga tertarik padanya. Dari idola, hubungan mereka pun berlanjut menjadi kisah asmara yang serius.

"Aku memang ngefans banget sama dia. Wah, ganteng, kariernya bagus, terus ternyata dia juga suka sama aku, ya udah kita pacaran," lanjutnya.

Tanpa perlu waktu lama, keduanya merasa cocok dan sepakat untuk segera menikah.

"Setelah pacaran, enggak mau lama-lama, langsung bilang aja, 'udah kita nikah aja,’ sesimpel itu," ungkap Putri sambil tertawa.

Putri mengakui bahwa hubungan mereka tidak melalui proses lamaran romantis. Mereka langsung membuat kesepakatan untuk menikah tanpa melalui acara lamaran yang formal. Semuanya terjadi begitu saja, seolah keputusan untuk menikah datang secara alami.

"Kita memutuskan berdua, kayak lagi ngobrol di Bali. Aku ingat banget, kita ngomong, ‘kita nikah aja kali ya?’ Dan dia setuju. Jadi enggak ada acara lamar-lamaran," ceritanya.