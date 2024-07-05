Dijodohkan dengan Desta, Inara Rusli: Aku Gak Berani Komentar

JAKARTA - Inara Rusli belakangan tiba-tiba dijodohkan dengan Desta. Perjodohan itu berawal ketika Inara menjadi bintang tamu di program Main Hakim Sendiri yang dipandu Desta.

Lalu, Inara Rusli dan Desta terekam sempat mengobrol berdua lalu ia Desta mengatakan kalau dia dan Inara memiliki kesamaan yaitu sama-sama punya tiga anak.

Menanggapi soal perjodohan itu, Inara Rusli pun buka suara. Ia mengaku tidak bisa berkomentar banyak.

"Wah.. Nggak berani komen," kata Inara Rusli saat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Sebab ia berhubungan baik dengan mantan istri Desta, Natasha Rizky.

"Karena Acha sendiri teman ngaji aku, jadi aku menghargai beliau," tambah Inara Rusli.

Sebelumnya Desta lebih dulu bertanya kepada Inara Rusli mengenai membagi waktu mengurus anak.

"Sebagai single parent dengan tiga anak, bagaimana cara kamu membagi waktu?" tanya Desta sambil malu-malu.