Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Hentikan Program Hamil

JAKARTA - Pasangan selebriti Sara Wijayanto dan Demian Aditya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan program kehamilan. Keduanya pasrah dengan kehendak Tuhan mengenai keinginan mereka untuk memiliki anak.

Demian mengaku bahwa dirinya dan Sara sempat sangat berharap memiliki momongan, namun kini keduanya sepakat untuk tidak mengikuti program kehamilan seperti bayi tabung, sebab jika memang sudah diizinkan maka semua akan berjalan sesuai kehendak yang Maha kuasa.

“Dulu pernah berharap banget sampai akhirnya kita terpukul banget,” jelas Demian.

“Sampai akhirnya kita memutuskan yaudah apapun yang dikasih sama Tuhan, jalannya seperti apa kita ikuti saja, kita natural aja semua,” lanjutnya.

Sara sebagai wanita yang kini berusia 45 tahun tentu pernah merasa terpukul secara mental jika melihat wanita seumurannya yang sudah menyandang status ibu. Namun, Sara yang sudah memiliki anak sambung dari pernikahan Demian sebelumnya merasa ikhlas jika pada akhirnya tidak bisa menjadi ibu biologis.

“Sudah tua, umurnya udah 45, Demian udah ada anak terus aku dulu juga udah pernah tanya, jadi nggak maksa. Udah lama kok ini udah udah bertahun-tahun yang lalu, dan memang nggak program,” ujar Sara.

Demian kembali menjelaskan bahwa mereka tidak ingin memaksa kehendak Tuhan dalam mempunyai momongan.

“Jadi kita memang selalu penginnya mencoba natural aja, kalau emang nggak dikasih ya kita sebagai manusia cuma nggak ngeyel aja, Tuhan bilang belum ya belum, kita ikuti jalanan yang Tuhan kasih ke kita,” tutur Demian.

Pasangan yang telah membina rumah tangga selama 10 tahun ini memiliki tantangan dalam menghadapi rasa bosan. Kehidupan yang diisi oleh dua orang dirasa sangat monoton, namun keduanya tetap dapat mengatasi hal tersebut dengan quality time.

“Sebenarnya karena memang kerjanya barengan jadi akhirnya quality time nya ya saat bersama aja gitu,” kata Demian.