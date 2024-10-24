Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Hentikan Program Hamil

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |14:01 WIB
Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Hentikan Program Hamil
Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Akhirnya Program Hamil (Foto: IG Demian)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebriti Sara Wijayanto dan Demian Aditya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan program kehamilan. Keduanya pasrah dengan kehendak Tuhan mengenai keinginan mereka untuk memiliki anak.

Demian mengaku bahwa dirinya dan Sara sempat sangat berharap memiliki momongan, namun kini keduanya sepakat untuk tidak mengikuti program kehamilan seperti bayi tabung, sebab jika memang sudah diizinkan maka semua akan berjalan sesuai kehendak yang Maha kuasa.

“Dulu pernah berharap banget sampai akhirnya kita terpukul banget,” jelas Demian.

Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Akhirnya Hentikan Program Hamil
Ikhlas, Sara Wijayanto dan Demian Aditya Akhirnya Hentikan Program Hamil

“Sampai akhirnya kita memutuskan yaudah apapun yang dikasih sama Tuhan, jalannya seperti apa kita ikuti saja, kita natural aja semua,” lanjutnya.

Sara sebagai wanita yang kini berusia 45 tahun tentu pernah merasa terpukul secara mental jika melihat wanita seumurannya yang sudah menyandang status ibu. Namun, Sara yang sudah memiliki anak sambung dari pernikahan Demian sebelumnya merasa ikhlas jika pada akhirnya tidak bisa menjadi ibu biologis.

“Sudah tua, umurnya udah 45, Demian udah ada anak terus aku dulu juga udah pernah tanya, jadi nggak maksa. Udah lama kok ini udah udah bertahun-tahun yang lalu, dan memang nggak program,” ujar Sara.

Demian kembali menjelaskan bahwa mereka tidak ingin memaksa kehendak Tuhan dalam mempunyai momongan.

“Jadi kita memang selalu penginnya mencoba natural aja, kalau emang nggak dikasih ya kita sebagai manusia cuma nggak ngeyel aja, Tuhan bilang belum ya belum, kita ikuti jalanan yang Tuhan kasih ke kita,” tutur Demian.

Pasangan yang telah membina rumah tangga selama 10 tahun ini memiliki tantangan dalam menghadapi rasa bosan. Kehidupan yang diisi oleh dua orang dirasa sangat monoton, namun keduanya tetap dapat mengatasi hal tersebut dengan quality time.

“Sebenarnya karena memang kerjanya barengan jadi akhirnya quality time nya ya saat bersama aja gitu,” kata Demian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/33/3103532/sara_wijayanto-4uik_large.jpg
Cerita Sara Wijayanto Bertemu dan Peluk Mantan Pacar: Ternyata, Dia sedang Kritis di ICU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/24/205/1254766/rilis-album-sara-wijayanto-klaim-ajak-kuntilanak-hjsp0EQh8l.jpg
Rilis Album, Sara Wijayanto Klaim Ajak Kuntilanak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/21/205/1253241/sara-wijayanto-minta-kuntilanak-hadiri-launching-albumnya-MhdFFmZfZB.jpg
Sara Wijayanto Minta Kuntilanak Hadiri Launching Albumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/20/205/1253105/sara-wijayanto-klaim-ajak-kuntilanak-latihan-di-studio-5rK8SjNJCv.jpg
Sara Wijayanto Klaim Ajak Kuntilanak Latihan di Studio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/10/14/391/703605/7MU7WQxj1v.jpg
Sara Wijayanto Memesona di Jakblues Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/09/386/660562/Dan9ho6n2y.jpg
Gosip Orang Ketiga, Sara Wijayanto Sibuk Promo Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement