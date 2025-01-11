Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Sara Wijayanto Bertemu dan Peluk Mantan Pacar: Ternyata, Dia sedang Kritis di ICU

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |18:30 WIB
Cerita Sara Wijayanto Bertemu dan Peluk Mantan Pacar: Ternyata, Dia sedang Kritis di ICU
Cerita Sara Wijayanto Bertemu dan Peluk Mantan Pacar yang Ternyata sedang Kritis di ICU. (Foto: FADI POTRET)
A
A
A

JAKARTA - Sara Wijayanto mengungkapkan sebuah pengalaman mistis yang terjadi saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Saat itu, dia bertemu sang mantan kekasih di sebuah tempat tongkrongan.

“Pulang sekolah, aku lihat dia sedang nongkrong. Jadi aku lari dan peluk dia. Tapi dia malah minta maaf karena pernah menyakiti aku,” ujarnya dalam OBROLAN TIAP WAKTU, pada Sabtu (11/1/2025). 

Bagi Sara Wijayanto, permintaan maaf mantan kekasihnya itu cukup aneh mengingat mereka sudah cukup lama putus. Selain itu, mereka berteman cukup baik saat itu.

“Tapi kemudian aku dapat kabar kalau di hari aku bertemu si mantan ini, ternyata dia sedang di ICU rumah sakit dalam kondisi kritis. Pertanyaannya, siapa orang yang aku peluk itu?” tuturnya. 

Anwar BAB, host program itu kemudian mengungkapkan bahwa pertemuan itu merupakan ucapan perpisahan dari sang mantan untuk Sara Wijayanto. Hal itu kemudian diamini oleh istri magician Demian tersebut.

“Artinya, dia mau datang untuk pamitan dan minta maaf saja,” ungkapnya menambahkan.

Cerita Sara Wijayanto tersebut kemudian ditanggapi warganet dengan menceritakan pengalaman mistis mereka lewat akun Instagram @lambegosiip. 

Sara Wijayanto
Cerita Sara Wijayanto Bertemu dan Peluk Mantan Pacar yang Ternyata sedang Kritis di ICU. (Foto: Instagram/@sarawijayanto)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
