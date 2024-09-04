Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |14:02 WIB
Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek
Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek (Foto: IG Sara)
A
A
A

JAKARTA - Sara WIjayanto dikenal luas sebagai artis, penyanyi, dan konten kreator. Penampilan istri Demian Aditya ini kerap mencuri perhatian di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya, Sara Wijayanto memamerkan tampilan rambut terbaru dengan model bob pendek. Rambut barunya ini membuat dia terlihat lebih fresh.

"1979," tulis Sara dalam keterangan foto seperti dikutip pada Rabu (4/9/2024).

Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek
Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek

Di foto ini Sara tampil santai dalam balutan stripe shirt warna hitam putih. DIa nampak selfie sambil melirik ke bawah.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058661/sara_wijayanto-yMtk_large.jpg
Sara Wijayanto Pamer Model Rambut Baru, Netizen: Nenek yang Tetap Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044450/sara_wijayanto-izwc_large.jpg
Sarah Wijayanto Akui Masih Takut Hantu Usai 10 Tahun Penelusuran Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/33/3044102/demian_dan_sara_wijayanto-V7fb_large.jpg
Horror Festival 2024 Siap Digelar, Demian Aditya Imbau Pengunjung Tak Datang Sendirian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977862/potret-sara-wijayanto-liburan-di-amerika-tampilannya-seksi-bikin-iri-czOBPwptX1.jpg
Potret Sara WIjayanto Liburan di Amerika, Tampilannya Seksi Bikin Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/194/2902231/biasa-tampil-serba-hitam-sara-wijayanto-stunning-pakai-long-dress-hijau-JNLYTcZfdP.jpg
Biasa Tampil Serba Hitam, Sara Wijayanto Stunning Pakai Long Dress Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189643//davina_karamoy-TPGt_large.jpg
Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement