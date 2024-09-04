Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek

JAKARTA - Sara WIjayanto dikenal luas sebagai artis, penyanyi, dan konten kreator. Penampilan istri Demian Aditya ini kerap mencuri perhatian di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya, Sara Wijayanto memamerkan tampilan rambut terbaru dengan model bob pendek. Rambut barunya ini membuat dia terlihat lebih fresh.

"1979," tulis Sara dalam keterangan foto seperti dikutip pada Rabu (4/9/2024).

Cantiknya Sara Wijayanto Pamer Rambut Bob Pendek

Di foto ini Sara tampil santai dalam balutan stripe shirt warna hitam putih. DIa nampak selfie sambil melirik ke bawah.