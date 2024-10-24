Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lolly Disebut Bakal Laporkan Nikita Mirzani, Kuasa Hukum Vadel Badjideh: Ini Real

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:02 WIB
Lolly Disebut Bakal Laporkan Nikita Mirzani, Kuasa Hukum Vadel Badjideh: Ini Real
Vadel Badjideh
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution dan timnya mengonfirmasi bahwa anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, berencana melaporkan ibunya. Laporan tersebut diduga terkait tuduhan penelantaran anak, eksploitasi anak, dan perundungan.

Salah satu tim Razman, Bangkit Pardede, menjelaskan bahwa laporan ini didasarkan pada bukti berupa surat yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh Laura Meizani. Hal itu diungkapkan usai mereka memberikan bukti tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Itu surat yang dibuat berdasarkan permintaan Lolly, karena ia pertama kali datang ke saya sebagai pengacara dengan niat melaporkan ibu kandungnya sendiri," kata Bangkit Pardede.


Lolly Disebut Bakal Laporkan Nikita Mirzani, Kuasa Hukum Vadel Badjideh: Ini Real

Bangkit juga menegaskan bahwa surat tersebut asli dan dapat dipertanggungjawabkan. "LM (Laura Meizani) menulis semua isi surat itu dan sudah ditandatangani olehnya. Surat itu real dan tidak dibuat-buat," tambahnya.

Surat tersebut bahkan sudah diserahkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada hari yang sama. "Kami serahkan ke Kemen PPPA, dan juga sudah diberikan kepada penyidik untuk diperiksa lebih lanjut, agar kasus ini bisa diproses sesuai substansi hukum tanpa menyimpang," lanjut Bangkit.

Surat itu sendiri diterima Bangkit pada 13 September 2024, satu minggu sebelum Laura dijemput dan dibawa ke safe house oleh ibunya, Nikita Mirzani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
