Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Bantah Berselingkuh dan Kerap Jajanin Pria N

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:30 WIB
Paula Verhoeven Bantah Berselingkuh dan Kerap Jajanin Pria N
Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Selingkuh dan Kerap Jajanin Pria N. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven membantah telah berselingkuh dari sang suami, Baim Wong, dalam 6 tahun pernikahan mereka. Dia juga menyanggah tuduhan yang mengklaim dirinya kerap ‘ngejajanin’ sang selingkuhan.

“Rumor itu tidak benar! Tapi kalau memang ada dalil seperti itu, silakan dibuktikan saja di pengadilan,” kata Alvon Kurnia Palma selaku kuasa hukum Paula Verhoeven di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Alvon, kliennya hanya ingin bercerai dengan baik-baik dari Baim Wong. “Kami hanya berharap, semua proses berjalan baik demi anak,” ungkapnya menambahkan. 

Dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven diungkap oleh Baim Wong, pada 8 Oktober 2024. Kala itu, sang aktor menyebut kalau istrinya tersebut mendua hati dengan sahabat dekatnya, sejak tahun 2023.

Dugaan perselingkuhan tersebut, turut diramaikan Vista Putri, sahabat Baim Wong. Kepada awak media, perempuan itu mengklaim, Paula kerap ‘ngejajanin’ pria selingkuhannya.

“Kalau ditanya sejauh mana hubungan mereka ya bisa dibilang jauh lah. Sampai transfer-transferan uang,” tutur perempuan tersebut, pada 16 Oktober silam.

Paula Verhoeven
Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Selingkuh dan Kerap Jajanin Pria N. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)

Paula Verhoeven tak hanya menantang Baim Wong untuk membuktikan perselingkuhannya. Dia juga akan membuktikan klaimnya tentang sang suami yang membatasi pertemanannya setelah menikah.

“Soal aksesbilitas ini akan kami buktikan nanti di pengadilan. Intinya, siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan,” ujar Alvon menambahkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement