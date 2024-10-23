Paula Verhoeven Bantah Berselingkuh dan Kerap Jajanin Pria N

JAKARTA - Paula Verhoeven membantah telah berselingkuh dari sang suami, Baim Wong, dalam 6 tahun pernikahan mereka. Dia juga menyanggah tuduhan yang mengklaim dirinya kerap ‘ngejajanin’ sang selingkuhan.

“Rumor itu tidak benar! Tapi kalau memang ada dalil seperti itu, silakan dibuktikan saja di pengadilan,” kata Alvon Kurnia Palma selaku kuasa hukum Paula Verhoeven di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Alvon, kliennya hanya ingin bercerai dengan baik-baik dari Baim Wong. “Kami hanya berharap, semua proses berjalan baik demi anak,” ungkapnya menambahkan.

Dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven diungkap oleh Baim Wong, pada 8 Oktober 2024. Kala itu, sang aktor menyebut kalau istrinya tersebut mendua hati dengan sahabat dekatnya, sejak tahun 2023.

Dugaan perselingkuhan tersebut, turut diramaikan Vista Putri, sahabat Baim Wong. Kepada awak media, perempuan itu mengklaim, Paula kerap ‘ngejajanin’ pria selingkuhannya.

“Kalau ditanya sejauh mana hubungan mereka ya bisa dibilang jauh lah. Sampai transfer-transferan uang,” tutur perempuan tersebut, pada 16 Oktober silam.

Paula Verhoeven Bantah Tuduhan Selingkuh dan Kerap Jajanin Pria N. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)

Paula Verhoeven tak hanya menantang Baim Wong untuk membuktikan perselingkuhannya. Dia juga akan membuktikan klaimnya tentang sang suami yang membatasi pertemanannya setelah menikah.

“Soal aksesbilitas ini akan kami buktikan nanti di pengadilan. Intinya, siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan,” ujar Alvon menambahkan.