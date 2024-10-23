Bertemu di Ruang Sidang, Baim Wong dan Paula Verhoeven Enggan Tegur Sapa

Bertemu di Ruang Sidang, Baim Wong dan Paula Verhoeven Enggan Tegur Sapa (Foto: Okezone)

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya bertemu di ruang sidang Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, setelah pisah rumah selama tujuh bulan terakhir.

Menurut pantauan, Baim tiba lebih dulu di PA Jaksel pada pukul 09.10 WIB. Sambil menunggu giliran sidang dan kehadiran Paula, ia bahkan sempat makan di warung tegal (warteg) yang berada tak jauh dari pengadilan.

Setelah makan, Baim kembali ke pengadilan untuk memastikan panggilannya. Sekitar pukul 11.33 WIB, Paula Verhoeven tiba dan langsung memasuki ruang sidang, di mana Baim dan pihak pengadilan telah menunggu.

Bertemu di Ruang Sidang, Baim Wong dan Paula Verhoeven Enggan Tegur Sapa

Saat ditanya mengenai persiapannya menghadapi sidang, Paula hanya tersenyum dan memilih tidak memberikan komentar. Dalam ruang sidang, Baim dan Paula duduk terpisah di sisi kanan dan kiri, didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Keduanya tidak saling menyapa.

Dalam persidangan, majelis hakim menjelaskan prosedur perceraian dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak.

"Lebih baik jika kalian pulang dengan damai, tanpa sengketa. Pertahankan hubungan dengan bijaksana, namun jika tidak bisa, pisahlah dengan cara yang bijak, tanpa dendam dan tanpa air mata," kata hakim.