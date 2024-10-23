Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Tantang Baim Wong Buktikan Perselingkuhannya di Persidangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:01 WIB
Paula Verhoeven Tantang Baim Wong Buktikan Perselingkuhannya di Persidangan
Paula Verhoeven Tantang Baim Wong Buktikan Perselingkuhannya di Persidangan. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven menantang Baim Wong untuk membuktikan perselingkuhannya di persidangan. Lewat kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma, sang model meminta suaminya menyodorkan bukti kuat kepada hakim.

“Dalil (perselingkuhan) itu datang dari mereka (Baim Wong). Jadi biarkan mereka yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, maka dia berkewajiban untuk membuktikan,” ujar Alvon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10/2024).

Saat ini, menurut Alvon, Paula Verhoeven hanya memerhatikan kondisi psikologis anak-anaknya. Dia tidak ingin, perceraian kedua orangtuanya membawa pengaruh buruk pada tumbuh kembang anak-anaknya.

“Harapan klien kami, proses perceraian ini bisa diselesaikan dengan baik demi kepentingan anak-anak mereka,” tutur sang pengacara menambahkan.

Sementara itu, Paula Verhoeven enggak berkomentar banyak terkait perceraiannya dengan Baim Wong. Dia hanya ingin, sidang perceraiannya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik.

Paula Verhoeven
Paula Verhoeven Tantang Baim Wong Buktikan Perselingkuhannya di Persidangan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Saya mohon doa dari semua pihak agar semua ini bisa berjalan dengan baik dan dengan hasil terbaik pula,” tutur sang model di hadapan awak media.

Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 23 Oktober 2024. Dari awal sidang, tak ada saling sapa atau interaksi antara suami istri ini. 

 

