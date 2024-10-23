Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makan di Warteg, Baim Wong Bercanda Minta Wajahnya Dipajang di Spanduk

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:53 WIB
Makan di Warteg, Baim Wong Bercanda Minta Wajahnya Dipajang di Spanduk
Makan di Warteg, Baim Wong Bercanda Minta Wajahnya Dipajang di Spanduk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong menyempatkan diri makan di Warung Tegal (Warteg) saat menunggu sidang cerainya dengan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Awalnya, Baim yang duduk di ruang tunggu, memutuskan keluar sebentar dan berjalan sekitar 100 meter ke arah Jalan Raya Ragunan untuk mencari makan.

Baim akhirnya berhenti di sebuah warteg bersama timnya. Di sana, mereka menikmati hidangan yang telah disiapkan di lemari kaca. Baim langsung memilih menu favoritnya, yakni nasi dengan lauk telur, ati, dan kerang.

Makan di Warteg, Baim Wong Bercanda Minta Wajahnya Dipajang di Spanduk
Makan di Warteg, Baim Wong Bercanda Minta Wajahnya Dipajang di Spanduk

"Enak nih," ujar Baim sambil menikmati makanannya.

Di tengah makan, Baim menyadari bahwa para pramusaji memperhatikan dirinya. Ia kemudian bercanda dan mengajak mereka untuk berfoto bersama.

"Ibu mau foto? Ayo kita foto, keluarkan handphone-nya, Bu," ucap Baim sambil tersenyum.

Ia pun melanjutkan dengan candaan, "Tapi, Minggu depan foto kita dipajang di depan ya, Bu."

Para pramusaji terlihat senang dan berjanji akan memenuhi permintaan Baim.

"Minggu depan saya cek, Bu. Saya ke sini lagi buat sidang," lanjut Baim Wong sambil tertawa.

 

