Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Paula Verhoeven Bungkam Dituduh Selingkuh oleh Baim Wong

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:30 WIB
Alasan Paula Verhoeven Bungkam Dituduh Selingkuh oleh Baim Wong
Alasan Paula Verhoeven Ogah Tanggapi Tuduhan Perselingkuhan dari Baim Wong. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya buka suara terkait alasan dirinya bungkam setelah dituduh berselingkuh oleh Baim Wong. Pernyataan itu diungkapkannya melalui Ana Sofa Yuking, mantan kuasa hukumnya.

“Kenapa diam? Karena ini persoalan keluarga dan sifatnya privasi. Paula awalnya berharap semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya dalam keterangan pers, pada 22 Oktober 2024.

Ana Sofa Yuking menambahkan, keputusan mantan kliennya untuk bungkam karena Paula Verhoeven tak ingin permasalahan rumah tangganya berkembang semakin rumit. Dia juga tak ingin mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan salah paham.

“Pada dasarnya, Paula dan Baim ini kan punya keluarga besar yang harus mereka jaga nama baiknya. Selain itu, dia tak ingin meninggalkan jejak digital yang tidak baik untuk anak-anaknya,” kata sang pengacara.

Paula Verhoeven menegaskan, akan mengikuti proses persidangan tanpa harus banyak membela diri. “Jadi jalan terbaik untuk mereka adalah menyelesaikan semua permasalahan di ruang sidang.”

Ana Sofa sekaligus mengumumkan, dirinya tidak akan membela Paula Verhoeven dalam sidang cerai dengan Baim Wong karena kuasanya telah dicabut sang model. Namun begitu, dia berharap, Baim dan Paula bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik.

Ana Sofa Yuking
Ana Sofa Yuking buka suara terkait sikap diam Paula Verhoeven terkait perceraiannya dengan Baim Wong. (Foto: YouTube/Intens Investigasi)

Sang pengacara menyarankan agar kedua belah pihak menahan ego dan tidak mengeluarkan keterangan yang bisa berdampak buruk pada anak-anak mereka di kemudian hari.

“Kalau memang sudah tidak bisa bersama, silakan diselesaikan. Tapi saran saya, lakukan dengan baik-baik tanpa harus ada kisruh sana-sini. Karena ingat, kalian punya anak,” tutur Ana Sofa Yuking di akhir keterangannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement