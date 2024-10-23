Alasan Paula Verhoeven Bungkam Dituduh Selingkuh oleh Baim Wong

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya buka suara terkait alasan dirinya bungkam setelah dituduh berselingkuh oleh Baim Wong. Pernyataan itu diungkapkannya melalui Ana Sofa Yuking, mantan kuasa hukumnya.

“Kenapa diam? Karena ini persoalan keluarga dan sifatnya privasi. Paula awalnya berharap semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya dalam keterangan pers, pada 22 Oktober 2024.

Ana Sofa Yuking menambahkan, keputusan mantan kliennya untuk bungkam karena Paula Verhoeven tak ingin permasalahan rumah tangganya berkembang semakin rumit. Dia juga tak ingin mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan salah paham.

“Pada dasarnya, Paula dan Baim ini kan punya keluarga besar yang harus mereka jaga nama baiknya. Selain itu, dia tak ingin meninggalkan jejak digital yang tidak baik untuk anak-anaknya,” kata sang pengacara.

Paula Verhoeven menegaskan, akan mengikuti proses persidangan tanpa harus banyak membela diri. “Jadi jalan terbaik untuk mereka adalah menyelesaikan semua permasalahan di ruang sidang.”

Ana Sofa sekaligus mengumumkan, dirinya tidak akan membela Paula Verhoeven dalam sidang cerai dengan Baim Wong karena kuasanya telah dicabut sang model. Namun begitu, dia berharap, Baim dan Paula bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik.

Ana Sofa Yuking buka suara terkait sikap diam Paula Verhoeven terkait perceraiannya dengan Baim Wong. (Foto: YouTube/Intens Investigasi)

Sang pengacara menyarankan agar kedua belah pihak menahan ego dan tidak mengeluarkan keterangan yang bisa berdampak buruk pada anak-anak mereka di kemudian hari.

“Kalau memang sudah tidak bisa bersama, silakan diselesaikan. Tapi saran saya, lakukan dengan baik-baik tanpa harus ada kisruh sana-sini. Karena ingat, kalian punya anak,” tutur Ana Sofa Yuking di akhir keterangannya.