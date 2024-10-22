5 Artis Cantik Menikah di Oktober 2024, Ada yang Terima Mahar Masjid hingga Perusahaan

JAKARTA - Artis Cantik Menikah di Oktober 2024 akan dibahas dalam artikel ini. Sederet artis ini memutuskan melepas masa lajang dan menyatukan cinta dengan sang kekasih dalam ikatan pernikahan.

Lainnya, menjadikan Oktober sebagai momen untuk mencoba kembali membangun rumah tangga setelah sempat mengecap kegagalan. Berharap, kesempatan kedua tersebut lebih langgeng dan berujung kebahagiaan.

5 Artis Cantik Menikah di Oktober 2024

1.Pevita Pearce

Pevita Pearce melepas masa lajangnya di usia 32 tahun, pada 20 Oktober 2024. Bintang film Sri Asih itu dipinang pengusaha tampan asal Malaysia, Mirzan Meer. Ijab kabul digelar private dan hanya dihadiri keluarga dan sahabat dalam nuansa putih.

Artis Cantik Menikah di Oktober 2024. (Foto: Pevita Pearce dan Mirzan Meer/Instagram/@pevpearce)

Momen ijab kabul digelar dengan nuansa Melayu dan dominasi warna putih. Menariknya meski dikenal sebagai crazy rich Malaysia, namun Mirzan memberikan maskawin sederhana berupa uang tunai sebesar 10 Dinar untuk Pevita Pearce.

2.Nia ‘Lida’

Pedangdut Nia ‘Lida’ melepas masa lajang dengan menerima pinangan pengusaha Andi Agung, pada 20 Oktober 2024. Pesta pernikahan mereka digelar mewah dan meriah dengan perpaduan adat Bugis dan modern.

Artis Cantik Menikah di Oktober 2024. (Foto: Nia 'Lida' dan Andi Agung/Instagram/@lida2020.nia)

Tak kalah mewah dari pesta pernikahan mereka, Andi Agung juga menyerahkan maskawin fantastis untuk sang istri. Nia ‘Lida’ menerima mahar berupa perusahaan bidang fotografi dan perfilman serta uang panai sebesar Rp1,5 miliar.

3.Irish Bella

Artis Cantik Menikah di Oktober 2024 selanjutnya adalah Irish Bella. Bos HAS Putra Indonesia, Haldy Sabri, meminang sang aktris lewat prosesi ijab kabul sederhana dengan dominasi warna putih, pada 19 Oktober 2024.

Artis Cantik Menikah di Oktober 2024. (Foto: Irish Bella dan Haldy Sabri/Instagram/@_irishbella_)

Meski digelar sederhana, namun bintang sinetron Cinta Suci itu menerima maskawin yang tak sederhana, yaitu sebuah masjid. Bagi Irish Bella, ini merupakan pernikahan kedua setelah bercerai dari Ammar Zoni, pada 1 Februari silam.