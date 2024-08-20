8 Artis Cantik Berstatus Janda yang Masih Betah Sendiri, Ada yang Menjanda 21 Tahun

JAKARTA - Artis cantik berstatus janda yang masih betah sendiri. Beberapa dari mereka bahkan ada yang nyaman dengan status janda selama lebih dari 20 tahun. Lainnya mengklaim, tak merasa perlu untuk menikah kembali karena ingin fokus membesarkan anak.

Dari deretan artis wanita yang masuk dalam daftar ini, Okezone khusus memilih mereka dengan masa menjanda lebih dari 10 tahun. Siapa saja mereka? Berikut ulasan selengkapnya.

1.Desy Ratnasari

Desy Ratnasari sudah dua kali mencicipi pernikahan. Dia pertama kali menikah dengan Trenady Pramudya, pada 1999. Namun pernikahan itu hanya bertahan selama 11 bulan dan mereka bercerai pada 2000.

Artis Cantik Berstatus Janda yang Masih Betah Sendiri. (Foto: Desy Ratnasari/Instagram/@desyratnasariterdepan)

Setahun menjanda, Desy kembali menikah dengan pengusaha Sammy Hamzah. Namun, pernikahan itu juga tak bertahan lama dan mereka bercerai pada 2003. Meski sempat berpacaran lama dengan Irwan Mussry, namun Desy Ratnasari tetap betah menjanda selama 21 tahun.

2.Yuni Shara

Yuni Shara bercerai dari suami keduanya, Henry Siahaan, pada 17 Juni 2008. Setahun setelah menjanda, penyanyi bertubuh mungil tersebut sempat menjalin asmara dengan Raffi Ahmad yang lebih muda 16 tahun darinya. Sayang, hubungan itu hanya bertahan selama 4 tahun.

Artis Cantik Berstatus Janda yang Masih Betah Sendiri. (Foto: Yuni Shara/Instagram/@yunishara36)

Setelah putus dari Raffi, Yuni memilih menjomblo karena tak mendapat restu dari anak untuk berpacaran lagi. Namun kini, dia tak lagi ngoyo mendapatkan pasangan. Alasannya, karena tak banyak pria yang cukup percaya diri mendekati perempuan mandiri seperti dirinya.

3.Rossa

Rossa bercerai dari drummer band Padi, Surendro Prasetyo alias Yoyo, pada 2009. Selama 14 tahun, dia memilih untuk fokus mengembangkan karier bermusiknya. Namun begitu, bukan berarti dia tidak pernah mencoba menjalin asmara.

Artis Cantik Berstatus Janda yang Masih Betah Sendiri. (Foto: Rossa/@itsrossa910)

Pada 2021, Rossa pernah dikabarkan dekat dengan Afgansyah Reza. Namun kala itu, keduanya enggan buka suara terkait hubungan mereka. Setelah bungkam selama 4 tahun, pelantun Nada-Nada Cinta tersebut mengaku, sempat begitu dekat dengan Afgan.

4.Manohara

Manohara dipinang Tengku Muhammad Fakhry Petra, pangeran ketiga Kelantan, Malaysia, pada 26 Agustus 2008. Di usia yang baru 16 tahun kala itu, sang aktris harus menghadapi berbagai bentuk kekerasan dari sang suami.

Artis Cantik Berstatus Janda yang Masih Betah Sendiri. (Foto: Manohara/Instagram/@andreaschau)

Manohara kerap dikurung, disundut rokok, hingga disilet saat berhubungan badan. Setelah mengalami berbagai hal tak menyenangkan, Manohara bercerai dari suaminya dan kembali ke Indonesia pada 31 Mei 2009. Dia kemudian berkarier di dunia hiburan dan kini fokus menjadi aktivis lingkungan dan perlindungan hewan.