HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rose BLACKPINK Cium Bruno Mars dalam MV APT, BLINK Gemas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |19:10 WIB
Rose BLACKPINK Cium Bruno Mars dalam MV APT, BLINK Gemas
Rose BLACKPINK dan Bruno Mars
A
A
A

SEOUL - Rose BLACKPINK resmi merilis video musik APT, proyek duetnya bersama Bruno Mars di YouTube, pada 18 Oktober 2024. Dengan latar berwarna pink, lagu ini mengusung tema ceria.

MV ATP menyuguhkan sederet momen seru dan gemas antara Bruno Mars dan Rose BLACKPINK. Salah satunya ketika penyanyi asal Selandia Baru itu mengecup mesra pipi pelantun The Lazy Song tersebut.

Kecupan tersebut sukses membuat Bruno Mars tertawa semringah. Penggemar BLACKPINK yang melihat adegan tersebut terlihat ikut gemas. “Mas Bruno menang banyak,” kata akun @pr*****. 

Akun @ge***** mengatakan, “Benaran dikiss loh sama Rose.” Akun @dw***** menambahkan, “Demi apa coba Rose nyium Bruno.”

Lagu APT akan menjadi salah satu single dalam album solo terbaru Rose bertajuk ‘Rosie’ yang akan dirilis pada 6 Desember mendatang. Lagu dengan alunan musik up beat cocok dengan konsep MV yang ceria.

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars
Rose BLACKPINK dan Bruno Mars. (Foto: YouTube/Rose)

Halaman:
1 2
