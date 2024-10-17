Natalie Holscher Pamer Foto Merokok, Netizen: Janda Hilang Arah

JAKARTA - Natalie Holscher mengunggah foto sedang merokok di Instagram, pada Kamis (17/10/2024) malam. Foto tersebut sukses membuat kolom komentarnya digeruduk netizen.

Ada empat foto yang diunggahnya. Pada foto pertama, janda Sule itu terlihat mengenakan atasan mid turtleneck berwarna hijau tanpa lengan dengan celana jeans berwarna biru.

Nathalie Holscher meletakkan sebatang rokok di mulutnya, sementara foto kedua memperlihatkan dia sedang asyik menyesap rokok. Sedangkan dua foto lainnya merupakan potret selfie ibu satu anak tersebut.

"Back to reality (Kembali ke kenyataan)," ujarnya sebagai caption foto seperti dikutip dari akun Instagram sang aktris, pada Kamis (17/10/2024).

Foto yang telah disukai lebih dari 75.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian menebak-nebak merek rokok yang diisap DJ seksi tersebut.