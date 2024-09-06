Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berkat Nge-DJ, Nathalie Holscher Bisa Belikan Adzam Mobil Bernilai Ratusan Juta Rupiah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:02 WIB
Berkat Nge-DJ, Nathalie Holscher Bisa Belikan Adzam Mobil Bernilai Ratusan Juta Rupiah
Berkat Nge-DJ, Nathalie Holscher Bisa Belikan Adzam Mobil Bernilai Ratusan Juta Rupiah (Foto: IG Nathalie)
JAKARTA - Nathalie Holscher berhasil membuktikan dirinya bisa sukses dan mencari uang sendiri pasca bercerai dengan komedian Sule.

Berkat kerja kerasnya nge-DJ dari tempat satu ke tempat yang lain, Nathalie Holscher pun mampu memberikan sebuah hadiah untuk putra semata wayangnya, Adzam.

Dalam Instagram pribadinya, Nathalie Holscher memperlihatkan mobil baru sang anak yang bernilai ratusan juta rupiah.

Berkat Nge-DJ, Nathalie Holscher Hadiahkan Adzam Mobil Bernilai Ratusan Juta Rupiah
Berkat Nge-DJ, Nathalie Holscher Hadiahkan Adzam Mobil Bernilai Ratusan Juta Rupiah

"Alhamdulillah hadiah dari bunda untuk Adzam sudah datang. MasyaAllah ya nak," tulis Nathalie Holscher dikutip dari Instagram @nathalieholscher, Jumat (6/9/2024).

Sontak saja unggahan itu mendapatkan respon positif dari netizen dan salah satu rekan artis yang juga berprofesi sebagai DJ, yaitu Dinar Candy.

"Alhamdulillah hasil nge DJ ya bun. Seneng lihatnya," kata Dinar Candy di kolom komentar.

