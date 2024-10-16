Baim Wong Klaim Anak Tak Mau Bertemu Paula Verhoeven, Netizen: Enggak Percaya

JAKARTA - Baim Wong mengklaim, kedua anaknya enggan bertemu Paula Verhoeven. Meski tidak menjelaskan penyebabnya, namun dia meminta sang istri untuk bersabar agar tak memaksakan diri bertemu Kiano dan Kenzo.

“Saya kadang paksa anak-anak datang ke ibunya, tapi mereka tetap enggak mau. Saya selalu bilang ke ibunya untuk sabar karena kalau dipaksa takutnya mereka tambah enggak mau,” ujar Baim Wong dalam unggahannya pada Rabu (16/10/2024).

Sutradara film Lembayung itu juga menegaskan, tidak pernah menghalangi Paula Verhoeven untuk bertemu kedua anaknya. Sebaliknya, dia selalu menyebarkan kalimat-kalimat positif tentang sang istri kepada anak-anaknya.

“Jadi yang bilang saya mau mengambil atau menjauhkan anak-anak dari ibunya, itu bohong semua. Maaf, saya harus bicara ini karena menyangkut bagaimana cara saya mendidik anak agar tak ada salah paham,” tuturnya.

Baim Wong menegaskan, meski memiliki banyak kesalahan sebagai suami namun dia enggan salah menjadi orangtua. Sayang, penjelasan sang aktor justru menuai komentar pedas warganet.

Baim Wong Klaim Anak Tak Mau Bertemu Paula Verhoeven. (Foto: Okezone)

Akun @_ichaaulia mengungkapkan, “Tim enggak percaya.” Akun @rustandi05_ menambahkan, “Atas dasar apa anak-anak tidak mau bertemu sama ibunya sendiri, Mas Baim? Masa iya anak sekecil itu enggak mau bertemu sama ibunya sendiri?”

“Aneh lo Im. Ya kali anak sekecil itu tidak mau bertemu ibunya. Dengan elo ngomong begini saja sudah menjatuhkan Paula loh. Lemes amat lo ke cewek,” ungkap akun @anggiawahono.