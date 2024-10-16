Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Pastikan Tidak Akan Menghalangi Paula Verhoeven Bertemu Anak-Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |10:22 WIB
Baim Wong Pastikan Tidak Akan Menghalangi Paula Verhoeven Bertemu Anak-Anak
Baim Wong Pastikan Tidak Akan Menghalangi Paula Verhoeven Bertemu Anak-Anak (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong memberikan klarifikasi terkait tudingan yang menyebut dirinya berusaha menjauhkan anak-anak dari ibunya, Paula Verhoeven.

Setelah mengajukan gugatan cerai, Paula beberapa waktu lalu membagikan video saat ia menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Kenzo. Sayangnya, ia tidak dapat bertemu dengan anaknya, dan hal ini memicu spekulasi dari netizen bahwa Baim berusaha menghalangi pertemuan tersebut.

"Banyak yang bilang saya mau mengambil anak-anak atau menjauhkan mereka dari ibunya. Itu semua tidak benar. Semoga orang-orang yang menyebarkan fitnah ini mendapatkan ampunan," ujar Baim dalam sebuah unggahan di Instagram @baimwong pada Rabu (16/10/2024).

Baim Wong Pastikan Tidak Akan Menghalangi Paula Verhoeven Bertemu Anak-Anak
Baim Wong Pastikan Tidak Akan Menghalangi Paula Verhoeven Bertemu Anak-Anak

Baim menegaskan bahwa ia tidak akan menghalangi Paula untuk bertemu dengan kedua anak mereka. Ia juga menambahkan bahwa tidak pernah sekalipun ia membicarakan hal negatif tentang Paula di depan anak-anaknya. Sebaliknya, Baim selalu mendorong anak-anak untuk mencintai ibunya.

"Saya tidak pernah menghalangi anak-anak untuk bertemu ibunya, begitu juga sebaliknya. Saya selalu mengajarkan mereka untuk menyayangi ibunya. Saya tanamkan kata-kata positif tentang ibunya," ungkap Baim.

Baim bahkan mengaku sering mendorong anak-anaknya untuk menemui Paula, meskipun kadang mereka tidak ingin melakukannya.

"Saya terkadang memaksa anak-anak untuk pergi ke ibunya, meskipun mereka enggan. Saya selalu bilang kepada ibunya untuk bersabar, karena jika dipaksa, mereka justru bisa semakin tidak mau," jelasnya.

 

