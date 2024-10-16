Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Ternyata Sudah Talak Paula Verhoeven Sejak 20 Mei

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |09:32 WIB
Baim Wong Ternyata Sudah Talak Paula Verhoeven Sejak 20 Mei
Baim Wong dan Paula Verhoeven. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus menjadi perbincangan hangat. Baru-baru ini, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid mengungkapkan fakta terkait perceraian kliennya dengan sang istri.

Sebelum Baim Wong melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bapak dua anak tersebut ternyata sudah menjatuhkan talak sejak 20 Mei 2024 lalu.

"Ini serius, tanggal 20 Mei, dia (Baim Wong) sudah menjatuhkan talak," kata Fahmi Bachmid dikutip dari Instagram @pagipagiambyartranstvcorp, Rabu (16/10/2024).

Fahmi juga mengungkap bahwa selama ini Baim berusaha diam, tidak mengungkap soal rasa sakit hatinya yang begitu mendalam. Tapi, Paula sudah benar-benar menggoreskan luka di hatinya sehingga Baim berkonsultasi kepada Fahmi untuk melayangkan gugatan cerai

"Apa yang dia sampaikan (saat jumpa pers) itu sakit yang paling sakit. Membutuhkan keberanian, karena saya hampir seminggu dialog sama dia. 'Ini (soal perselingkuhan) harus saya masukan ke gugatan bang?'," ungkapnya.

Baim Wong dan Paula Verhoeven

Sudah cukup lama Baim menutupi permasalahan di dalam rumah tangganya hingga akhirnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Karena rumah tangganya sudah diusik dengan hadirnya orang ketiga. Ironisnya, orang ketiga itu adalah orang yang dipercaya oleh Baim.

"Dia bertahan dengan diam, diam sampai akhirnya kemarin disampaikan. Orang yang sangat dia percaya menyakiti dia. Orang ketiga yang membuat sakit," ungkapnya.

 

