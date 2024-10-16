Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |11:45 WIB
Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N
Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian dalam perbincangan hangat mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Dalam klarifikasi yang disampaikan Baim, ia mengungkapkan bahwa alasan perceraian tersebut terkait dengan dugaan perselingkuhan Paula dengan salah satu teman baiknya. Kini, Nikita Mirzani, yang merupakan sahabat Baim, membongkar identitas laki-laki yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven.

Menurut Nikita, sosok tersebut berinisial N dan pernah tinggal bersama Baim dan Paula di rumah mereka. 

Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N
Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N

"N itu adalah teman baiknya Baim yang pernah tinggal di rumah mereka," ungkap Nikita saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, sebelum berangkat umrah pada Selasa (15/10/2024).

Nikita menjelaskan bahwa teman Baim tersebut menginap di rumah mereka karena rumahnya sedang dalam proses renovasi. 

"Jadi, memang sahabatnya itu tinggal di rumah mereka dengan alasan rumahnya lagi direnovasi," tambah ibu tiga anak ini.

Meskipun demikian, Nikita tidak ingin mengungkap lebih lanjut siapa sosok N tersebut, karena ia tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga orang lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178690//zaskia-sMdS_large.jpg
Zaskia Mecca Sakit Sinusitis, Keluhkan Sakit Kepala dan Hidung Mampet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178679//richard_lee-aGwv_large.jpg
Richard Lee Protes Nikita Mirzani Tetap Aktif di Sosmed: Di Penjara Boleh Pegang HP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178570//azia_riza-zwpQ_large.JPG
Dari Takut Percikan Sampai Bikin Besi Bentuk Love, Beginilah Gaya Absurd Azia Riza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/205/3178602//mario_g_klau-TdGv_large.JPG
Siap-Siap, Lagu Baru Mario G Klau Bakal Dinyanyikan di Kota Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/598/3178520//azia_riza-2Hv1_large.JPG
Baru Nyalain Api Las, Azia Langsung Jerit! Aksinya Bikin Ngakak Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178463//potret_sederet_artis_antarkan_kelulusan_anak_kuliah_psb_academy_hingga_oxford_university-LaW4_large.jpg
Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement