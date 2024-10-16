Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian dalam perbincangan hangat mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Dalam klarifikasi yang disampaikan Baim, ia mengungkapkan bahwa alasan perceraian tersebut terkait dengan dugaan perselingkuhan Paula dengan salah satu teman baiknya. Kini, Nikita Mirzani, yang merupakan sahabat Baim, membongkar identitas laki-laki yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven.

Menurut Nikita, sosok tersebut berinisial N dan pernah tinggal bersama Baim dan Paula di rumah mereka.

Nikita Mirzani Bongkar Identitas Selingkuhan Paula Verhoeven: Berinisial N

"N itu adalah teman baiknya Baim yang pernah tinggal di rumah mereka," ungkap Nikita saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, sebelum berangkat umrah pada Selasa (15/10/2024).

Nikita menjelaskan bahwa teman Baim tersebut menginap di rumah mereka karena rumahnya sedang dalam proses renovasi.

"Jadi, memang sahabatnya itu tinggal di rumah mereka dengan alasan rumahnya lagi direnovasi," tambah ibu tiga anak ini.

Meskipun demikian, Nikita tidak ingin mengungkap lebih lanjut siapa sosok N tersebut, karena ia tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga orang lain.