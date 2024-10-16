Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikang Fawzi Ziarah ke Makam Marissa Haque, Rayakan Ulang Tahun Almarhumah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |10:34 WIB
Ikang Fawzi Ziarah ke Makam Marissa Haque, Rayakan Ulang Tahun Almarhumah
Ikang Fawzi Ziarah ke Makam Marissa Haque, Rayakan Ulang Tahun Almarhumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marissa Haque telah berpulang pada 2 Oktober 2024. Tiga minggu setelah kepergiannya, keluarga masih merasakan beratnya kehilangan, termasuk Ikang Fawzi.

"Kondisi keluarga kami saat ini masih berusaha belajar untuk tegar dan ikhlas. Ini semua adalah proses yang harus dilalui," ujar Isabella Fawzi, putri Marissa, saat ditemui di pemakaman baru-baru ini.

Bella, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa mereka mengunjungi makam ibunya pada hari ulang tahunnya yang jatuh pada 15 Oktober 2024.

Ikang Fawzi Ziarah ke Makam Marissa Haque, Rayakan Ulang Tahun Almarhumah
Ikang Fawzi Ziarah ke Makam Marissa Haque, Rayakan Ulang Tahun Almarhumah

"Kedatangan kami ke sini adalah sebagai hadiah spesial untuk ibunda, dengan memanjatkan doa terbaik," katanya.

"Memang benar, hari ini kami datang untuk ziarah ke makam almarhumah ibu saya, bertepatan dengan hari kelahirannya. Ibu dipanggil Yang Maha Kuasa sebelum hari ulang tahunnya, jadi cara kami merayakan ulang tahunnya kini adalah dengan nyekar ke kuburnya, mengirimkan doa, dan menaburkan bunga sebagai tanda cinta dan perhatian kami," tambahnya.

Ikang Fawzi, suami Marissa, juga hadir dalam momen tersebut. Ia berusaha tegar saat kembali melihat pusara istrinya dan tampak lebih tenang setelah momen pemakaman.

"Dengan mengakui kekuasaan Allah Yang Maha Besar, saya merasa tidak berdaya. Saya hanya bisa percaya pada apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT," ungkap Ikang.

"Saya mencintai istri saya karena Allah SWT. Ketika Dia memisahkan kami, berarti itulah yang terbaik, meski saya tidak selalu bisa melihat dari sudut pandang itu," tuturnya lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126426/ikang_fawzi-56zO_large.jpg
Curhat Ikang Fawzi Lebaran Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/33/3119856/ikang_fawzi-vGB2_large.jpg
Kisah Sedih Ikang Fawzi Jalani Ramadan Tanpa Marissa Haque
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117805/ikang_fawzi-5I8k_large.jpg
Innalillahi, Ikang Fawzi Kembali Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112749/ikang_fawzi-fxrs_large.jpg
Ikang Fawzi Sering Memimpikan Marissa Haque: Beliau Tampak Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105281/ikang_fawzi-tMXB_large.jpg
Ikang Fawzi Bantu Cari Jodoh untuk Anaknya Usai Ditekan soal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095842/ikang_fawzi-WOay_large.jpg
Ikang Fawzi Berangkat Umrah, Bangkit dari Depresi Pasca Kepergian Marissa Haque
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement