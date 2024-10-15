Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dulu Cinta Mati, Alasan Baim Wong Tak Buat Perjanjian Pranikah dengan Paula Verhoeven

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |17:01 WIB
Dulu Cinta Mati, Alasan Baim Wong Tak Buat Perjanjian Pranikah dengan Paula Verhoeven
JAKARTA - Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah di ujung perpisahan. Baim resmi mengajukan gugatan cerai talak kepada Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menjelang sidang perdana, Baim Wong mengaku kecewa karena Paula telah membahas soal harta gana-gini saat mereka masih dalam status menikah. Hal ini membuat Baim merasa heran, seperti halnya kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

"Anda bisa menilai sendiri, bagaimana seseorang yang belum bercerai sudah membicarakan soal harta," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Dulu Cinta Mati, Alasan Baim Wong Tak Buat Perjanjian Pra Nikah dengan Paula Verhoeven
Ternyata, Baim dan Paula tidak pernah membuat perjanjian pra nikah terkait pembagian harta. Saat itu, Baim yang sangat jatuh cinta atau "bucin" pada Paula, tidak pernah terpikir untuk mempersiapkan hal semacam itu.

"Enggak ada perjanjian apa-apa. Lagi cinta banget, jadi enggak kepikiran," kata Fahmi Bachmid.

Sebelumnya, Baim sempat mengungkapkan perasaan bingungnya ketika Paula mulai membahas harta gana-gini dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

"Saya juga bingung kenapa soal harta gana-gini sudah dibicarakan, padahal kita masih belum resmi bercerai," ujar Baim di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
