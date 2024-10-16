Adrian Khalif Optimistis Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia 2026

JAKARTA - Adrian Khalif optimistis Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026. Optimisme penyanyi 32 tahun itu diungkapkannya saat menjadi pengisi acara Nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia vs China.

“Gue yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Amin, ya Allah,” ujarnya saat ditemui Okezone di La Piazza Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024 malam.

Maarten Paes menendang bola di laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Adrian Khalif menaruh harapannya pada sederet pemain Timnas Indonesia yang diyakini mampu membawa Indonesia ke pesta sepakbola terbesar dunia tersebut. Sebut saja Rafael Struick, Marselino, dan Maarten Paes.

“Untuk striker, aku pilih Rafael Struick. Aku suka permainan dia di lapangan gacor banget. Marselino juga mantap. Maarten Paes juga aksi penyelamatannya selalu mantap,” tuturnya.

Pada ajang Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China, Adrian Khalif membawakan sederet tembang hitsnya, seperti Cinta Begini, Mr. Menawan, Sini, Menawan, Rahasia di Lantai Dansa, dan I'm So Pretty.

Adrian Khalif Optimistis Indonesia Masuk Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Saya senang banget bisa menemani kalian nonton bareng Timnas Indonesia lawan China pada hari ini. Semoga wasit enggak khilaf lagi ya,” tuturnya.

Adrian Khalif kemudian menutup penampilannya di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China dengan membawakan lagu Sialan. Penonton yang memenuhi La Piazza pun tampak larut dalam lantunan lagu tersebut.*

(SIS)