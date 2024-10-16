Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adrian Khalif Optimistis Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia 2026

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |08:20 WIB
Adrian Khalif Optimistis Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia 2026
Adrian Khalif Optimistis Timnas Indonesia Masuk Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)
A
A
A

JAKARTA - Adrian Khalif optimistis Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026. Optimisme penyanyi 32 tahun itu diungkapkannya saat menjadi pengisi acara Nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia vs China.

“Gue yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Amin, ya Allah,” ujarnya saat ditemui Okezone di La Piazza Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024 malam.

Maarten Paes menendang bola di laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)
Maarten Paes menendang bola di laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Adrian Khalif menaruh harapannya pada sederet pemain Timnas Indonesia yang diyakini mampu membawa Indonesia ke pesta sepakbola terbesar dunia tersebut. Sebut saja Rafael Struick, Marselino, dan Maarten Paes.

“Untuk striker, aku pilih Rafael Struick. Aku suka permainan dia di lapangan gacor banget. Marselino juga mantap. Maarten Paes juga aksi penyelamatannya selalu mantap,” tuturnya.

Pada ajang Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China, Adrian Khalif membawakan sederet tembang hitsnya, seperti Cinta Begini, Mr. Menawan, Sini, Menawan, Rahasia di Lantai Dansa, dan I'm So Pretty.

Adrian Khalif (Aldhi Chandra)
Adrian Khalif Optimistis Indonesia Masuk Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Saya senang banget bisa menemani kalian nonton bareng Timnas Indonesia lawan China pada hari ini. Semoga wasit enggak khilaf lagi ya,” tuturnya.

Adrian Khalif kemudian menutup penampilannya di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China dengan membawakan lagu Sialan. Penonton yang memenuhi La Piazza pun tampak larut dalam lantunan lagu tersebut.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130184/masterchef-sNjf_large.jpeg
Team Challenge Panaskan Gallery MasterChef Indonesia Season 12
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement